Посла Китая вызвали в МИД Британии из-за учений у Тайваня
Глава британского МИДа Лиз Трасс вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзегуана, чтобы он объяснил действия Пекина в отношении Тайваня, передает Reuters.
«В последние месяцы мы наблюдаем все более агрессивное поведение и риторику Пекина, которые угрожают миру и стабильности в регионе», — цитирует агентство заявление Трасс.
Она подчеркнула, что Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения.
Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она объяснила поездку на Тайвань поддержкой со стороны США «яркой и динамичной» демократии республики. Пекин раскритиковал ее визит на остров, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая», и начал масштабные военные учения со стрельбами у острова. Они должны были закончиться 7 августа, однако вечером 6 августа Пекин анонсировал еще одни учения.
В Вашингтоне настаивают, что США продолжают придерживаться политики «одного Китая», и призвали немедленно прекратить учения, назвав маневры провокацией и эскалацией ситуации в регионе. По данным Politico, военное командование США пыталось связаться с коллегами из китайской армии, однако в Пекине не ответили на запросы.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить «показывать мускулы». В Минобороны острова отметили, что китайские вооруженные силы отрабатывают нападение на Тайвань.
10 августа в Пекине заявили о готовности «мирного воссоединения» с Тайванем при полном исключении разных форм «сепаратистской деятельности» в отношении независимости острова. Также Китай не исключил силовой вариант установления контроля. «Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и очень немногих сепаратистов «независимости Тайваня», — говорится в документе управления Госсовета КНР по делам Тайваня.