Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации наемников на Украине
Минобороны сообщило об уничтожении 250 иностранных наемников в Константиновке в Донбассе
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Донбассе, сообщило Минобороны.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, 12 специальных автомобилей.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
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