Минобороны сообщило об уничтожении до 250 наемников в районе Николаева

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Российские военные поразили место дислокации «Иностранного легиона» в Николаевской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — сказано в сообщении.

Военное ведомство также заявило об уничтожении более 600 украинских «националистов» в различных районах: до 500 бойцов 92-й механизированной бригады ВСУ убиты в Харьковской области; до 130 из 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ — в районе Артемовска (Бахмута) и до 50 из 54-й механизированной бригады ВСУ — в районе Марьинки в ДНР.

О создании «интернационального легиона» для иностранцев-добровольцев президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале спецоперации. Российское Минобороны в июле оценило численность наемников из-за рубежа примерно в 2,7 тыс. человек. Всего с начала боевых действий, утверждали российские военные, на Украину прибыли 7,1 тыс. наемников. Данные Киева, что на его стороне в боях принимают участие около 20 тыс. иностранцев, Минобороны России объявило ложным.



Неоднократно сообщалось о гибели иностранцев в зоне конфликта, в частности граждан Польши, Канады, США и других стран. В ДНР двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, и марокканца Саадуна Брагима приговорили к смертной казни за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины. Приговор не приведен в исполнение, осужденные обжаловали его. Глава республики Денис Пушилин исключал их помилование.