Минобороны заявило о разминировании объектов промышленности в Мариуполе
Большинство крупных промышленных объектов Мариуполя разминированы, продолжаются работы по обезвреживанию жилых кварталов, сообщил командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным «Кубань», передает ТАСС.
«Основные моменты в плане заводов, аэропортов и крупных [объектов] в плане промышленности города Мариуполя, еще проводятся работы [по разминированию], но большая часть этих работ уже выполнена. Сейчас в основном занимаемся мелкими заявками, [хотя] их мелкими и не назовешь, потому что это самое основное — людские жизни, людские кварталы. Этим еще занимаемся», — рассказал он.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Мариуполя российскими военными 21 апреля. При этом он отметил, что украинские бойцы остаются на территории завода «Азовсталь». Штурм завода отменили, а его территорию блокировали. В начале мая с «Азовстали» эвакуировали мирных жителей, а с 16 по 20 мая сдались в плен находившиеся там украинские военные. Некоторых из них в конце июня обменяли на российских военнопленных.
В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в пострадавший город.
В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.
В конце июля он рассказал РБК, что в Мариуполе собираются построить дополнительные парки, больницу, а железную дорогу планируют задействовать как общественный транспорт. По его словам, все здания в центре города, которые не были разрушены, восстановят «по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов».
По оценкам председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.