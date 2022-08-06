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Минобороны заявило о разминировании объектов промышленности в Мариуполе

Большинство крупных промышленных объектов Мариуполя разминированы, продолжаются работы по обезвреживанию жилых кварталов, сообщил командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным «Кубань», передает ТАСС.

«Основные моменты в плане заводов, аэропортов и крупных [объектов] в плане промышленности города Мариуполя, еще проводятся работы [по разминированию], но большая часть этих работ уже выполнена. Сейчас в основном занимаемся мелкими заявками, [хотя] их мелкими и не назовешь, потому что это самое основное — людские жизни, людские кварталы. Этим еще занимаемся», — рассказал он.

Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Мариуполя
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Мариуполя российскими военными 21 апреля. При этом он отметил, что украинские бойцы остаются на территории завода «Азовсталь». Штурм завода отменили, а его территорию блокировали. В начале мая с «Азовстали» эвакуировали мирных жителей, а с 16 по 20 мая сдались в плен находившиеся там украинские военные. Некоторых из них в конце июня обменяли на российских военнопленных.

В конце мая Минобороны сообщило о завершении работ по разминированию порта Мариуполя и возобновлении его работы. После того как Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами, петербургский губернатор Александр Беглов сообщил об отправке строителей в пострадавший город.

В начале июня в Мариуполе начали возводить строительный городок, а 16 июня власти Петербурга отчитались о подготовке детского сада к реконструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что для восстановления Мариуполя создали мастер-план, аналогичный которому планируется сделать и для Северодонецка в ЛНР. Хуснуллин также допускал, что завод «Азовсталь» продолжит свою работу.

В конце июля он рассказал РБК, что в Мариуполе собираются построить дополнительные парки, больницу, а железную дорогу планируют задействовать как общественный транспорт. По его словам, все здания в центре города, которые не были разрушены, восстановят «по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов».

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По оценкам председателя Общественной палаты Донецкой народной республики Александра Кофмана, полное восстановление Мариуполя займет от трех до пяти лет.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
разминирование Мариуполь заводы Минобороны Азовсталь
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