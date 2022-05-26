Минобороны сообщило об устранении минной опасности в порту Мариуполя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 64,44 (+6,52) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 62,05 (+5,75) Инвестиции, 16:33
Володин ответил Турчаку на замечание о поездках депутатов в ДНР и ЛНР Политика, 19:33
Экс-министр не увидел доказательств недостатков Болонской системы Общество, 19:32
За рамки стереотипов: гендерные тренды поколения альфа Совместный проект, 19:30
Только три теннисистки из топ-10 вышли в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 19:29
ЦБ увеличил срок продажи валюты для экспортеров до 120 рабочих дней Финансы, 19:20
Ротенберг отреагировал на сообщения о возможном уходе тренера в ЦСКА Спорт, 19:14
Рекордные дивиденды «Газпрома». Почему это важно и как повлияет на акции Инвестиции, 19:09
Минобороны сообщило об устранении минной опасности в порту Мариуполя Политика, 19:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:03
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 18:59
Сборная Канады отыгралась с 0:3 и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею Спорт, 18:59
Жигулевские выходные: что предлагает своим гостям Самарская область РБК+, 18:45
Глава Приднестровья отправил в отставку правительство Политика, 18:44
Путин предложил помощь с кризисом продовольствия при снятии санкций Политика, 18:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об устранении минной опасности в порту Мариуполя

Российские силы устранили минную опасность в порту Мариуполя, теперь гавань открыта для гражданских кораблей, сообщает Минобороны. В порту остаются шесть иностранных судов, ведомство призывает принять меры для их вывода
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков (Фото: mil / VK)

Силы Военно-морского флота России устранили минную опасность в акватории порта Мариуполя, теперь гаванью могут безопасно пользоваться гражданские корабли, сообщает Минобороны.

Ведомство указало, что с 8:00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море, но несмотря на это шесть ранее заблокированных иностранных сухогрузов остаются в порту, руководством стран компаний-судовладельцев не приняло меры по их выводу.

По данным Минобороны, в мариупольском порту остались сухогрузы: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Ведомство призвало диппредставительства этих стран «оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Пушилин сообщил об отправке домой экипажей иностранных судов из Мариуполя
Политика
Мариупольский морской торговый порт

О том, что порт Мариуполя заминирован, в начале мая сообщил Следственный комитет России, тогда военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда. 24 мая Минобороны заявило о завершении разминирования порта Мариуполя, а на следующий день ведомство объявило, что порт заработал в обычном, «повседневном» режиме. В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о выходе из порта пяти иностранных судов. Позднее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что экипажи иностранных судов находившихся в мариупольском порту, отправлены в свои страны, суда же пока остаются там.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. Тогда же он сообщил, что на заводе «Азовсталь» остались украинские военные и бойцы нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, Верховный суд рассматривает вопрос о признании его террористической организацией). Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и заблокировать его территорию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Телефон на стол: почему в США требуют проверить мессенджеры банкиров
Статьи
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Стресс: чем он может быть нам полезен
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Matthew Stockman / Getty Images Дело в шляпах: как стратегия Диснея поможет вам сменить профессию
Инструкции

Украинские силы держали оборону на «Азовстали» 86 дней. В начале мая с него эвакуировали всех гражданских, позднее с территории предприятия начали выходить и сдаваться украинские военные. Они завершили выход с комбината 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что военные ВСУ получили сигнал от командования «выйти и сберечь свою жизнь».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Полина Мартынова
Минобороны порт Мариуполь разминирование
Материалы по теме
Пушилин сообщил об отправке домой экипажей иностранных судов из Мариуполя
Политика
Минобороны России сообщило о возобновлении работы порта Мариуполя
Политика
МИД сообщил о выходе пяти судов из порта Мариуполя после разминирования
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter