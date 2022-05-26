Минобороны сообщило об устранении минной опасности в порту Мариуполя

Российские силы устранили минную опасность в порту Мариуполя, теперь гавань открыта для гражданских кораблей, сообщает Минобороны. В порту остаются шесть иностранных судов, ведомство призывает принять меры для их вывода

Игорь Конашенков (Фото: mil / VK)

Силы Военно-морского флота России устранили минную опасность в акватории порта Мариуполя, теперь гаванью могут безопасно пользоваться гражданские корабли, сообщает Минобороны.

Ведомство указало, что с 8:00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море, но несмотря на это шесть ранее заблокированных иностранных сухогрузов остаются в порту, руководством стран компаний-судовладельцев не приняло меры по их выводу.

По данным Минобороны, в мариупольском порту остались сухогрузы: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Ведомство призвало диппредставительства этих стран «оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов, для их вывода к местам постоянной приписки».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

О том, что порт Мариуполя заминирован, в начале мая сообщил Следственный комитет России, тогда военные следователи обнаружили в порту затопленные гражданские суда. 24 мая Минобороны заявило о завершении разминирования порта Мариуполя, а на следующий день ведомство объявило, что порт заработал в обычном, «повседневном» режиме. В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о выходе из порта пяти иностранных судов. Позднее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что экипажи иностранных судов находившихся в мариупольском порту, отправлены в свои страны, суда же пока остаются там.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. 21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии города. Тогда же он сообщил, что на заводе «Азовсталь» остались украинские военные и бойцы нацбатальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, Верховный суд рассматривает вопрос о признании его террористической организацией). Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и заблокировать его территорию.

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Украинские силы держали оборону на «Азовстали» 86 дней. В начале мая с него эвакуировали всех гражданских, позднее с территории предприятия начали выходить и сдаваться украинские военные. Они завершили выход с комбината 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что военные ВСУ получили сигнал от командования «выйти и сберечь свою жизнь».