Шведская сеть товаров для дома IKEA возобновила онлайн-распродажу в Москве, следует из данных на сайте компании. На веб-странице компании больше нет объявления о том, что нельзя заказать товары из-за занятых интервалов доставки и самовывоза.

Согласно сообщению на сайте, пользователь попадает в список ожидания, где может пробыть несколько минут или более часа. После перехода на сайт, клиент получит возможность выбрать товары, однако должен сохранять активность, чтобы система не исключила его из очереди.

После начала военной операции на Украине, в марте, IKEA приостановила работу магазинов и фабрик в России и Белоруссии. 15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в России, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Тогда же IKEA анонсировала распродажу товаров со складов для сотрудников, которая прошла успешно. Распродажа для остальных россиян была намечена на 5 июля. Однако в работе сайте магазина произошел технический сбой — пользователи не могли открыть его и добавить товары в корзину.



Позже компания создала очередь на сайте. Она приостанавливала возможность совершать заказы в Москве и Санкт-Петербурге 14 июля. Онлайн-покупки были недоступны с 22 по 24 июля в городах по всей России. 28 июля компания временно прекратила прием заказов в Москве.