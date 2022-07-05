IKEA объяснила сбой на сайте во время прощальной распродажи

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Заказать товары на сайте IKEA невозможно из-за технических причин. Об этом компания сообщила на сайте в день начала последней распродажи в России.

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы», — сказано в сообщении.

Компания отметила, что товаров на складах достаточно, и рекомендовала следить за обновлениями на сайте.

Согласно данным Google Trends, примерно за полчаса с 23:30 4 июля до полуночи 5 июля россияне подняли поисковый запрос по слову «Икеа» на уровень сверхпопулярности (с 32 до 100 баллов интереса). Чаще всего поиск по слову «Икеа» выполняли жители Омской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ленинградской области, а также Татарстана.

При этом в топе запросов оказались вопросы о том, почему сайт IKEA не работает или упал, а товары не добавляются в корзину.

Шведская сеть закрыла магазины в России и Белоруссии 4 марта из-за военных действий на Украине и санкций, которые привели к сбоям в поставках. 15 июня компания объявила о сокращении масштаба бизнеса в России и объявила распродажу товаров со складов.

Читайте на РБК Pro Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь Статьи Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры Инструкции Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции

Распродажа товаров была намечена на 5 июля. IKEA объясняла, что россияне смогут купить товары только на сайте магазина в течение нескольких недель — пока они будут в наличии. Компания ограничила географию доставки из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой. Товары могут получить жители тех городов, где есть магазины сети, — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и прилегающих к ним территорий (не более 50 км от города).

Это условие касается и самовывоза из магазинов или пунктов выдачи заказов Ozon и «Почты России». Заказ нужно будет забрать в выбранный временной интервал, иначе его расформируют.

Вернуть товары можно в течение 14 дней с момента покупки. Гарантийный срок на все товары составит два месяца.