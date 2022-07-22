IKEA приостановила прощальную распродажу в России до конца выходных

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Шведская сеть магазинов IKEA приостановила распродажу в России. Ретейлер планирует возобновить ее после выходных. Об этом говорится на сайте компании.

«Совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе IKEA создала онлайн-очередь на российском сайте, где проходит распродажа товаров. В нее пользователь попадает при входе на главную страницу. Компания указала, что личный кабинет и список покупок недоступны, товары нужно добавлять сразу в корзину.

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18 июля IKEA ограничила время покупок на сайте после ожидания очереди 15 минутами.

IKEA объявила об уходе из России 15 июня. Сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут новому собственнику. Товары на складах IKEA решила распродать онлайн. Распродажа должна была начаться 5 июля, но сайт компании перестал работать. В компании тогда сбой объяснили техническими причинами.