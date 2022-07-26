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Минобороны КНР потребовало от США отказаться от визита Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань нарушит принцип «одного Китая», которого придерживаются Штаты, поскольку она является «третьим человеком в американском правительстве», Пекин требует от Вашингтона не организовывать эту поездку, заявил пресс-секретарь китайского Минобороны Тан Кефей.

Он напомнил, что Пекин уже неоднократно заявлял о своем решительном несогласии относительно этого визита. Тан подчеркнул, что поездка Пелоси на Тайвань нанесет серьезный ущерб отношениям КНР и США, в том числе в военной сфере, что приведет к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

«Если американская сторона будет настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказал представитель китайского военного ведомства.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями частично признанной Китайской Республики, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты. При этом Вашингтон заявляет, что придерживается политики «одного Китая».

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Фото:An Rong Xu / Getty Images

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По данным Reuters, Пелоси собиралась посетить Тайвань на этой неделе после визита в Японию. Сама спикер палаты представителей отказалась публично комментировать свои планы, сказав, что важно «продемонстрировать свою поддержку Тайваню». В случае визита на остров Пелоси станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет.

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Пекин неоднократно призывал Вашингтон отказаться от визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на США поддержка «одного Китая». Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что страна примет решительные меры.

В США обеспокоены заявлениями Китая относительно визита Пелоси. Президент Джо Байден говорил, что эту идею не поддерживают в Пентагоне. Позднее The New York Times со ссылкой на источники писала, что в Белом доме втайне пытаются отговорить Пелоси от поездки. По данным газеты, в Вашингтоне опасаются, что Пекин не даст совершить посадку самолету, на котором конгрессвумен прибудет на остров.

Вашингтон неоднократно подчеркивал, что не поддерживает независимость Тайваня. Байден говорил, что решение зависит от самой Китайской Республики. В конце мая он заявил, что США готовы к военному ответу на использование КНР силы против Тайваня.

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Китай США Тайвань Нэнси Пелоси
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