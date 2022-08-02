Китай после прилета Пелоси потребовал не играть «тайваньской картой»

Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны

Нэнси Пелоси (Фото: Ann Wang / Reuters)

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань на военном самолете США серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, передает CGTN.

«[Поездка Пелоси] сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе, дала ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», — подчеркнули в китайском министерстве.

Пекин строго осудил визит Нэнси Пелоси и выразил Вашингтону решительный протест.

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