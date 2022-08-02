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Китай после прилета Пелоси потребовал не играть «тайваньской картой»
МИД Китая: визит Пелоси на Тайвань нарушает принцип «одного Китая»
Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны
Нэнси Пелоси
Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань на военном самолете США серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, передает CGTN.
«[Поездка Пелоси] сильно затронула политическую основу китайско-американских отношений, нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвала стабильность в Тайваньском проливе, дала ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», — подчеркнули в китайском министерстве.
Пекин строго осудил визит Нэнси Пелоси и выразил Вашингтону решительный протест.
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