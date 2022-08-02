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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу отчитался об «освобождении» в ДНР шести населенных пунктов

Взятие под контроль территорий Донецкой народной республики идет по плану, за последнее время российские военные заняли шесть населенных пунктов, а также Углегорскую теплоэлектростанцию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов Донецкой народной республики и территорию Углегорской теплоэлектростанции — военная операция на Украине продолжается в плановом режиме, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«После взятия под контроль территории Луганской народной республики планово освобождается Донецкая народная республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — сказал он.

По его словам, в ходе операции российские военные уничтожили на Украине 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок для противокорабельных ракет Harpoon, шесть реактивных систем залпового огня HIMARS и более 200 снарядов к ним, 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

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24 февраля президент Владимир Путин объявил начало российской военной операции на Украине. Среди ее целей он называл защиту жителей Донбасса от «геноцида», демилитаризацию и «денацификацию» страны.

За три дня до этого Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в пределах границ, прописанных в их конституциях. Также Путин поручил вооруженным силам обеспечить поддержание мира в регионе. Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник просили помочь в «отражении агрессии Украины».

В начале июля Шойгу доложил президенту о взятии под полный контроль российскими военными и силами ЛНР и ДНР территорий Луганской народной республики.

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В Народной милиции ДНР заявляли, что намерены установить контроль над всей заявленной территорией республики до конца года. «Мы не будем говорить [конкретные] даты, но освобождение территорий Донбасса будет закончено в этом году в полном объеме», — говорил представитель ведомства Эдуард Басурин.

26 июля в ДНР сообщили о взятии под контроль Углегорской ТЭС возле Светлодарска, позднее в тот же день российские военные заняли поселок Новолуганское, который находится неподалеку.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Шойгу Военная операция на Украине Минобороны
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