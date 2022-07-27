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РЖД сообщили об увеличении квоты на число пассажиров в Калининград

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Число пассажиров в поездах, следующих через территорию Литвы в Калининград, увеличат до 300 человек, соответствующее решение принято по согласованию с МИД страны и Службой охраны государственной границы при МВД республики, сообщается на сайте компании РЖД.

«С августа 2022 года максимальное количество пассажиров, следующих по территории государства в одном транзитном поезде, будет увеличено до 300 (ранее оно составляло до 250 пассажиров)», — говорится в сообщении.

В месяц поезда в Калининград будут перевозить на 3 тыс. человек больше, отметили в РЖД. Для проезда пассажирам необходимо иметь упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта (УПД ЖД) или шенгенскую визу.

С территории России в Калининградскую область курсируют четыре поезда: два из Москвы (ежедневный «Янтарь» и еще один, курсирующий три раза в неделю, — его компания вернула в расписание в июле в связи с ростом спроса на маршрут), а также по одному из Санкт-Петербурга (ходит четыре раза в неделю) и из Адлера (отправляется через день). На территории Литвы поезда совершают только технические остановки.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

В июне Литва, следуя ограничениям в отношении России со стороны Евросоюза, прекратила пропускать в Калининградскую область транзитные грузовые железнодорожные составы с подсанкционными товарами. МИД пообещал, что если Вильнюс не отменит ограничения, то его будут ждать последствия.

Примерно месяц спустя Еврокомиссия (ЕК) разрешила провоз санкционных грузов через Литву в российский анклав по железным дорогам, но сохранила запрет на их перевозку автомобильным транспортом. Губернатор региона Антон Алиханов после этого указал, что Калининград будет добиваться снятия ограничений и в отношении автомобильного транспорта.

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В Кремле решение ЕК расценили как «росток здравого смысла», который пробился «через пелену этого эмоционального бессознательного состояния».

Теги
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