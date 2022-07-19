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РЖД увеличит число поездов в Калининград из-за высокого спроса

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) увеличит число рейсов в Калининград из-за популярности курортов региона этим летом, сообщила РБК пресс-служба компании.

Руководство ФПК вернет в расписание летний поезд № 148/147 Калининград — Москва. Первый рейс отправится из Калининграда 21 июля, из Москвы — 22 июля.

Он будет следовать из Калининграда по понедельникам, четвергам и воскресеньям в 16:03 до 25 сентября включительно. С Белорусского вокзала поезд будет отправляться по понедельникам, вторникам и пятницам.в 22:58 до 26 сентября включительно. Билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Увеличение числа рейсов согласовано с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог. Транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки на ее территории.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В начале лета россияне столкнулись с дефицитом билетов на поезда между Калининградом, Москвой и Санкт-Петербургом, сообщило билетное агентство «Городская авиакасса». По данным на начало июля, билет на поезд из Москвы в Калининград можно было купить только на 22 августа.

Агентство и ФПК объяснили, что проблема с билетами возникла из-за карантинных ограничений Литвы, которые страна до сих пор не отменила. Согласно требованиям, количество пассажиров в одном составе не должно превышать 250 человек, а в регион и из него могут следовать максимум три поезда в сутки.

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