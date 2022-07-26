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Песков увидел «ростки здравого смысла» в ситуации с транзитом через Литву

Фото: AP
Фото: AP

Россия надеется «на небольшую долю сохранения трезвости мышления» у своих «оппонентов», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Примером этого он назвал разрешение ситуации с транзитом грузов в Калининград через территорию Литвы, который сначала был запрещен, но затем ограничения смягчили.

«Все-таки давайте не забывать, что в таких ситуациях действительно, скажем так, особого значения, таких как, например, история с калининградским транзитом, все-таки какие-то ростки здравого смысла пробиваются через пелену этого эмоционального бессознательного состояния», — сказал он (цитата по ТАСС).

Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

18 июня Литва прекратила пропускать в Калининградскую область транзитные железнодорожные составы с рядом товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. В Вильнюсе подчеркнули, что это не было одностороннее ограничение. МИД пообещал, что если Литва не отменит ограничение, ее будут ждать последствия.

Через неделю Еврокомиссия подготовила документ, который бы разрешал провоз санкционных грузов через Литву в российский анклав. Он был опубликован 13 июля. ЕС разрешил перевозки санкционных товаров железнодорожным транспортом, но сохранил запрет на их перевозку автомобильным.

Губернатор региона Антон Алиханов после этого указал, что Калининград будет добиваться снятия ограничений и в отношении автомобильных перевозок — на них, по данным чиновника, приходится 500–700 тыс. т грузов в год из 2,7–3 млн т всех подлежащих транзиту товаров, которые попали под санкции.

Теги
Калининградская область транзит Дмитрий Песков
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