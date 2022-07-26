Кремль назвал темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 августа в Сочи российский лидер Владимир Путин обсудит региональную проблематику и двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Встреча будет, действительно, пятого числа в Сочи», — сказал он.

Предыдущая встреча Эрдогана и Путина состоялась 19 июля в Тегеране в рамках саммита стран — гарантов урегулирования конфликта в Сирии. До трехсторонних переговоров с участием иранского президента Эбрахима Раиси турецкий и российский лидеры встретились отдельно и обсудили, в частности, вопрос вывоза зерна из украинских портов.

Через три дня в Стамбуле было подписано соглашение по созданию коридора для вывоза украинского зерна. Посредниками в этом процессе выступили Турция и ООН — Россия и Украина по отдельности заключили с ними зерновую сделку. Согласно документу, зерно будут вывозить через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного через безопасные коридоры, суда будут досматривать на входе и выходе из акватории Черного моря. Так стороны будут следить, чтобы корабли не провозили оружие.

На следующий день после заключения сделки появились сообщения об ударе российских военных по территории порта Одессы. В тот же день министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе контактов с российскими официальными лицами последние опровергли причастность российских военных к ударам.

В Минобороны России днем позже сообщили, что в результате удара на территории судоремонтного завода был уничтожен украинский военный корабль, находившийся в доке, а также склад американских ракет Harpoon. Помимо этого, были выведены из строя мощности завода по ремонту и модернизации кораблей ВМС Украины.

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Западные страны осудили действия России. Госсекретарь США Энтони Блинкен счел, что это «подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России» по зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил опасение, что удар по порту ставит под угрозу достигнутые по вывозу зерна договоренности.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на комментарии западных политиков, заявил, что в подписанных соглашениях нет ничего, что мешает России продолжать военную операцию. По его словам, цели, по которым был нанесен удар, расположены в отдельной «военной» части одесского порта и зерновой терминал находится от них на достаточном удалении.