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Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину

Какое отношение к президенту России Путину западные политики покажут, такое и получат, подчеркнул лидер Турции
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Отношение западных политиков к президенту России Владимиру Путину является неподобающим. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 23 июня, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что присутствие Эрдогана на совместной фотографии с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, непонятно с точки зрения представителя власти страны, которая, как и Турция, входит в НАТО и оказывает военную поддержку Украине.

«То, что президент Турции на этой фотографии, — это вызов», — подчеркнула она.

Джонсон предостерег от бойкота саммита G20 с участием Путина
Политика
Фото:Mast Irham / AP

Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце июня назвал Путина «фигурой-изгоем» и усомнился, что российский лидер будет участвовать в саммите G20 в Индонезии «по разным причинам».

В то же время он предостерег западные страны от бойкота саммита в случае, если Путин все же примет участие. По словам Джонсона, это приведет к тому, что Россия и Китай «получат возможность вести пропаганду».

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также говорила, что не станет бойкотировать мероприятие в случае участия в нем Путина. «Я думаю, будет лучше, если он придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем», — пояснила она.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Джонсона, указал на то, что британский премьер допускает «много разных высказываний и заявлений, не совсем удачных и чудовищных», но подчеркнул, что высказывания британских властей на решение Путина по саммиту повлиять никак не могут.

МИД России 6 июля сообщил, что Россия в предварительном порядке проинформировала Индонезию о намерении президента Владимира Путина принять участие в саммите G20.

17-я встреча глав государств — членов G20 состоится в ноябре на Бали. Индонезия является действующим председателем G20.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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