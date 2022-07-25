Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну
В подписанных Россией соглашениях о вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов нет ничего, что помешало бы России продолжать проведение операции на Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Конго после переговоров Лаврова попросили прокомментировать оценки стран Запада российского удара по одесскому порту, который был нанесен 23 июля.
«Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», — заявил Лавров.
Он подчеркнул, что цели, по которым был нанесен удар, расположены в отдельной «военной» части одесского порта и зерновой терминал находится от них на достаточном удалении. «Целями этими являлся боевой катер ВМС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты Harpoon. Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — добавил глава МИДа.
По его словам, никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно в соответствии с договоренностями начало доставляться заказчикам, не существует.
Министр также заявил, что Запад преподносит новости о России «искаженно», «исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации».
22 июля в Стамбуле были подписаны соглашения между Россией и Турцией, а также Украиной и Турцией при свидетельстве ООН. Они установили порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного — через безопасные коридоры в Черном море, с досмотром судов на входе и выходе из акватории Черного моря.
Кроме того, Россия и ООН подписали меморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Его задача — добиться исключения этой продукции из-под действия санкций. Меморандум будет действовать три года.
Сообщения об ударе по одесскому порту стали поступать днем позже, утром 23 июля. Минобороны в вечерней сводке того же дня не упоминало Одессу, однако в утренней 24 июля подтвердило удар и сообщило, что целями стали военные объекты.
Запад осудил действия Москвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это «подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России» по завершенной зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил опасение, что удар по порту ставит под угрозу достигнутые по вывозу зерна договоренности.