Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 16:28
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
В России учредили День среднего профессионального образования Общество, 17:11
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:59
В Херсонской ВГА поддержали идею о референдуме в один день с Запорожьем Политика, 16:58
Советник Зеленского предсказал дефицит бюджета Украины в $50 млрд Политика, 16:53
Тутберидзе заявила, что у российских фигуристов «может не быть завтра» Спорт, 16:52
Россиянка проиграла теннисистке из второй сотни на турнире в Польше Спорт, 16:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 16:36
Суд оставил под арестом экс-министра «открытого правительства» Абызова Общество, 16:13
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:13
Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну Политика, 16:12
На Азара составили второй протокол по статье о дискредитации армии Политика, 16:09
Pump&Dump криптовалюты TeddyDoge привел к обвалу цены токена на 99,4% Крипто, 16:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров исключил препятствия для проведения операции из-за сделки по зерну

Министр подчеркнул, что в соглашениях нет пунктов, которые бы помешали России продолжать выполнять задачи в рамках спецоперации. Лавров также отметил, что из-за действий России не создается угроза для вывоза зерна

Video

В подписанных Россией соглашениях о вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов нет ничего, что помешало бы России продолжать проведение операции на Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Конго после переговоров Лаврова попросили прокомментировать оценки стран Запада российского удара по одесскому порту, который был нанесен 23 июля.

«Если говорить про эпизод, о котором вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», — заявил Лавров.

Минобороны указало на высокую минную опасность в украинских портах
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Он подчеркнул, что цели, по которым был нанесен удар, расположены в отдельной «военной» части одесского порта и зерновой терминал находится от них на достаточном удалении. «Целями этими являлся боевой катер ВМС Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты Harpoon. Доставили для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота», — добавил глава МИДа.

По его словам, никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно в соответствии с договоренностями начало доставляться заказчикам, не существует.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи

Министр также заявил, что Запад преподносит новости о России «искаженно», «исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации».

22 июля в Стамбуле были подписаны соглашения между Россией и Турцией, а также Украиной и Турцией при свидетельстве ООН. Они установили порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного — через безопасные коридоры в Черном море, с досмотром судов на входе и выходе из акватории Черного моря.

Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
Бизнес
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Кроме того, Россия и ООН подписали меморандум о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Его задача — добиться исключения этой продукции из-под действия санкций. Меморандум будет действовать три года.

Сообщения об ударе по одесскому порту стали поступать днем позже, утром 23 июля. Минобороны в вечерней сводке того же дня не упоминало Одессу, однако в утренней 24 июля подтвердило удар и сообщило, что целями стали военные объекты.

Запад осудил действия Москвы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это «подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России» по завершенной зерновой сделке. Генсек ООН Антониу Гутерриш также выразил опасение, что удар по порту ставит под угрозу достигнутые по вывозу зерна договоренности.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Сергей Лавров зерно Одесса Украина операция России на Украине
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Кремль исключил влияние ударов по порту Одессы на вывоз зерна с Украины
Политика
Эксперты предсказали изменение тактики боевых действий на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter