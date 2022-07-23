Турция заявила, что Россия исключила причастность к удару в районе Одессы

О взрывах в районе порта Одессы стало известно утром 23 июля. США и Украина обвинили в ракетных ударах Россию, однако, по словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, Москва отрицает свою причастность

Хулуси Акар (Фото: Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı)

Россия заявила о непричастности к ракетному удару в районе порта Одессы, сведения о котором появились утром 23 июля. Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, об этом ему сказали российские официальные лица, передает Reuters.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — заявил Акар.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы ранее сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок. По его словам, было слышно не менее пяти взрывов. Минобороны России в субботней сводке не сообщало о ракетных ударах по одесскому порту.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский и посол США на Украине Бриджит Бринк обвинили в ракетном ударе Россию. По словам Зеленского, таким образом Россия продемонстрировала, что не намерена исполнять договоренности по вывозу зерна. «Это доказывает только одно: что бы ни говорила и ни обещала Россия, она найдет способы не выполнять это», — сказал он в видеообращении в своем Telegram.

При этом украинский президент отметил, что в случае срыва зерновой сделки миру грозит «голод и хаос», однако, по его словам, Украина «доверяет ООН» и намерена исполнять достигнутые договоренности.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

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С начала военной операции на Украине Киев и западные страны обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна. Кремль отрицал это и указывал, что украинские военные сами заминировали выходы из портов.

По разным оценкам, в портах скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

В середине июля делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры в Стамбуле и решили создать там координационный центр по вывозу зерна. Соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — было подписано Россией и Украиной по отдельности с Турцией 22 июля.

Как уточнили в ООН, специальные инспекционные группы в украинских портах будут следить за отгрузкой зерна. При этом украинские лоцманские суда будут провожать корабли через заминированное Черное море, после чего они будут выходить через пролив Босфор по согласованному коридору.