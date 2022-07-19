Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из России и c Украины

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 19 июл, 15:59
В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на этой неделе Политика, 00:01
Эксперты назвали самое популярное образование у глав российских компаний Бизнес, 00:00
«Величайший в истории». Как Ханю изменил фигурное катание Спорт, 00:00
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 19 июл, 23:43
Чеченский рекордсмен UFC проведет бой с первым победителем Макгрегора Спорт, 19 июл, 23:17
Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из России и c Украины Политика, 19 июл, 23:13
Путин, Раиси и Эрдоган озвучили несколько пунктов решений по Сирии Политика, 19 июл, 23:12
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 19 июл, 23:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Херсоне предотвратили поджог пункта подачи на российское гражданство Политика, 19 июл, 22:54
Кадыров заявил о планах по «демилитаризации» НАТО Политика, 19 июл, 22:39
Трюдо назвал «сложным, но верным» решение вернуть турбину для Nord Stream Политика, 19 июл, 22:21
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 19 июл, 22:15
Прыгунья с шестом на чемпионате Москвы превзошла мировой рекорд сезона Спорт, 19 июл, 22:14
«Полиметалл» может продать активы в России. Акции взлетели, но есть риски Инвестиции, 19 июл, 22:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из России и c Украины

Президенты России и Турции выразили удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей в Стамбуле, в ходе которой Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна

Video

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему продовольственной безопасности и поставки российского и украинского зерна. Об этом он сказал по итогам встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

«Отмечу, что обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности, и сотрудничество по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», — сказал Путин.

Главы государств выразили удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей в Стамбуле.

В Турции сообщили о принципиальных договоренностях по зерновому коридору
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Во время общения с турецким президентом Путин поблагодарил его за посредничество в переговорах по вывозу зерна через Черное море. «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — отметил он.

Эрдоган, в свою очередь, назвал российскую позицию по этому вопросу «положительной и конструктивной».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как побороть забывчивость: пять советов для хорошей памяти
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году
Инструкции

На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча представителей делегаций России, Украины, Турции и ООН. Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна. Как заявили в российском Минобороны, стороны в целом их поддержали. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, следующие переговоры запланированы на эту неделю.

Запад и Киев обвиняют Россию в препятствовании вывозу скопившегося в украинских портах зерна. Москва обвинения отвергает, утверждая, что поставки блокируются по вине Украины, которая в начале боевых действий заминировала свои порты.

В конце июня Путин предлагал варианты вывоза зерна «через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган продовольствие поставки зерна
Материалы по теме
В ФАО ООН призвали обеспечить доступ зерна с Украины и из России
Политика
Киев назвал условие, при котором откажется от вывоза зерна морем
Политика
Reuters узнал о желании Украины договориться по зерну на следующей неделе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter