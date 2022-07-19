Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из России и c Украины

Президенты России и Турции выразили удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей в Стамбуле, в ходе которой Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна

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Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом проблему продовольственной безопасности и поставки российского и украинского зерна. Об этом он сказал по итогам встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

«Отмечу, что обсуждалась и проблематика продовольственной безопасности, и сотрудничество по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки», — сказал Путин.

Главы государств выразили удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей в Стамбуле.

Во время общения с турецким президентом Путин поблагодарил его за посредничество в переговорах по вывозу зерна через Черное море. «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — отметил он.

Эрдоган, в свою очередь, назвал российскую позицию по этому вопросу «положительной и конструктивной».

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На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча представителей делегаций России, Украины, Турции и ООН. Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна. Как заявили в российском Минобороны, стороны в целом их поддержали. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, следующие переговоры запланированы на эту неделю.

Запад и Киев обвиняют Россию в препятствовании вывозу скопившегося в украинских портах зерна. Москва обвинения отвергает, утверждая, что поставки блокируются по вине Украины, которая в начале боевых действий заминировала свои порты.

В конце июня Путин предлагал варианты вывоза зерна «через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию, через порты Азовского моря».