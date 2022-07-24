Блинкен обвинил Россию в обстреле порта Одессы

По словам госсекретаря США, обстрел порта Одессы подрывает доверие к обязательствам по «продовольственной сделке». Минобороны Турции после контактов с коллегами из России сообщали о непричастности Москвы к атаке

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Власти США осуждают удар по порту Одессы и возлагают ответственность за Россию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России по завершенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — написал он.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы ранее сообщило «Сегодня.ру». По данным издания, было слышно не менее пяти взрывов. Минобороны России не сообщало о ракетных ударах по одесскому порту.

Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар передал слова российских официальных лиц, что Россия не причастна к ракетному удару в районе порта Одессы.

«В ходе нашего контакта русские сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос», — подчеркнул он.

Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ракетном ударе Россию. По словам украинского лидера, Россия продемонстрировала, что не намерена исполнять договоренности по вывозу зерна. Он предупредил, что при срыве сделки миру грозит «голод и хаос».

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш также «однозначно осудил» ракетные удары по одесскому порту. По словам представителя генсека, атака ставит под угрозу достигнутые днем ранее договоренности по вывозу зерна из украинских портов.

Соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — было подписано Россией и Украиной по отдельности с Турцией 22 июля. Подписанию соглашения предшествовали переговоры в Стамбуле, в ходе которых было принято решение создать координационный центр по вывозу зерна.

В ООН уточнили, что специальные инспекционные группы в украинских портах будут следить за отгрузкой зерна. При этом украинские лоцманские суда будут провожать корабли через заминированное Черное море, после чего они будут выходить через пролив Босфор по коридору.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что досмотр судов, задействованных в вывозе украинского зерна, будет производиться на выходе и входе в Черное море, чтобы не допустить провоза вооружения и боеприпасов.