Генсек ООН осудил ракетный удар в районе порта Одессы

По словам представителя генерального секретаря ООН, Антониу Гуттериш осуждает атаку. Накануне делегации России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного

Антониу Гутерриш (Фото: Hassan Ammar / AP)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш «однозначно осуждает» ракетные удары по одесскому порту, заявил представитель генсека Фархан Хак, передает Reuters.

По словам Хака, атака ставит под угрозу достигнутые днем ранее договоренности по вывозу зерна из украинских портов. «Эта продукция крайне необходима для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», — подчеркнул он.

О ракетном ударе по украинским вооруженным формированиям в порту Одессы утром 23 июля сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок. «Серия прилетов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта. <...> Украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы», — написал он.

Минобороны России в субботней сводке о ракетных ударах по одесскому порту не сообщало.

Посол США на Украине Бриджит Бринк в опубликованном в Twitter заявлении возложила ответственность за ракетные удары на Россию.

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С начала военной операции на Украине Киев и западные страны обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна. Кремль отрицал это и указывал, что украинские военные сами заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т пшеницы и кукурузы.

15 июля делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры создать там координационный центр по вывозу зерна. Соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного — было подписано Россией и Украиной по отдельности с Турцией 22 июля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Второе подписанное соглашение определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Шойгу подчеркнул, что досмотр судов, задействованных в вывозе украинского зерна, будет производиться на выходе и входе в Черное море, чтобы не допустить провоза вооружения и боеприпасов, а также исключить провокации. Шойгу добавил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты.

Как уточнили в ООН, специальные инспекционные группы будут следить за отгрузкой зерна в трех портах — Одессе, Черноморске и Южном. При этом украинские лоцманские суда будут провожать корабли через заминированное Черное море, после чего они будут выходить через пролив Босфор по согласованному коридору.