Минобороны сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы

Ведомство подтвердило, что удар по территории порта Одессы нанесли российские военные. Были уничтожены военный корабль ВМС Украины, склад американских ракет, а также повреждена инфраструктура завода по ремонту военных кораблей

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Российские военные нанесли удар по объектам в морском порту Одессы, сообщило Минобороны России.

В результате на территории судоремонтного завода уничтожен украинский военный корабль, находившийся в доке, а также склад американских ракет Harpoon. Помимо этого, были выведены из строя мощности завода по ремонту и модернизации кораблей ВМС Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Информация о ракетных ударах по одесскому порту начала появляться утром 23 июля. В частности, об этом сообщил военкор «Сегодня.ру» Юрий Котенок, который уточнил, что прогремело не менее пяти взрывов. О попадании по территории порта также писали Reuters и AFP.

В тот же день министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе контактов с российскими официальными лицами последние опровергли причастность российских военных к ударам. Однако на следующий день представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила попадание российских ракет «Калибр» по военной инфраструктуре порта.

Украина осудила нанесение ударов. Президент Владимир Зеленский назвал это «вопиющим российским варварством» и заявил, что выпущенные по Одессе ракеты «уничтожили саму возможность» заявлений о необходимости диалога Киева и Москвы.

Госсекретарь Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркивал, что удар по порту в Одессе «подрывает усилия по доставке продовольствия голодающим и доверие к обязательствам России».

Блинкен имел в виду подписанное в пятницу, 22 июля, соглашение о вывозе зерна из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного, которое по отдельности заключили с Турцией Россия и Украина при свидетельстве ООН. По его условиям сухогрузы будут вывозить зерно по безопасным коридорам, военные корабли какой-либо стороны не будут иметь права к ним приближаться.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине пять месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Он назвал ее целями защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.