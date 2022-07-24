В Киеве допустили поставку из США до 30 HIMARS

Фото: Cpl. Colton Garrett / Keystone Press Agency / Global Look Press

США и их союзники могут увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Он отметил, что по словам председателя Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Киев может получить о 25-30 РСЗО и боеприпасахк ним.

По словам Ермака, ключевым вопросом сейчас является логистика поставок ракет для РСЗО.

Американский президент Джо Байден объявил о решении поставить Украине РСЗО HIMARS спустя три месяца после начала военной операции России, 1 июня.

Украина получила системы 23 июня. Военные начали применять их в Донбассе, говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Министр обороны Украины Алексей Резник подчеркивал, что Киев обещал не использовать западное оружие для ударов по объектам в России. При этом представитель разведки Украины Вадим Скибицкий допускал использование HIMARS против российских объектов в Крыму.

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1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $820 млн, куда должны войти дополнительные снаряды для HIMARS.Глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что страна и ее союзники отдадут Украине более 20 HIMARS, из которых 12 уже переданы.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна получит снаряды для HIMARS большей дальности, чем 80 км. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отверг планы поставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS, которые летают дальше 300 км.

Кремль не раз критиковал руководство западных стран за военную помощь Украине и указывал на то, что они не приближают мир. Путин говорил, что если иностранные государства будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты, российские военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, по которым их ранее не наносили.