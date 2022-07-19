СНБО анонсировал передачу Украине снарядов к HIMARS большей дальности

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:02
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора Политика, 11:58
На особых условиях: когда выгодно менять зарплатную карту РБК и ВТБ, 11:56
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации Политика, 11:55
МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет Политика, 11:52
Брянский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины Политика, 11:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:49
ВТБ ожидает роста выдачи ипотеки в 1,5 раза во втором полугодии Недвижимость, 11:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд в Ростове приговорил к 10 годам оперного певца за призывы к митингам Политика, 11:42
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:39
В Запорожье назвали девизом фразу «Мы вместе с Россией» Политика, 11:29
Чиновник превышает полномочия: как не сесть в тюрьму за соучастие Pro, 11:29
Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке Политика, 11:23
Акции «Детского мира» выросли на 5% после выхода операционных результатов Инвестиции, 11:19
Военная операция на Украине ,  
0 

СНБО анонсировал передачу Украине снарядов к HIMARS большей дальности

Глава СНБО Данилов: Украина получит снаряды к HIMARS большей дальности в ближайшее время
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Jordan Pix / Getty Images)

Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности (снаряды. — РБК), в ближайшее время появятся на территории нашей страны», — сказал он.

В Минобороны Украины допустили использование HIMARS против целей в Крыму
Политика
Фото:Sarah Pysher / dvidshub.net

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. В конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО. В посольстве России заявили, что поставки военной помощи Украине не приближают мир, а американское оружие применяется «для уничтожения городов Донбасса».

Минобороны России ранее заявило об уничтожении на Украине установок HIMARS и боеприпасов к ним.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Министр обороны Украины Алексей Резник отмечал, что Киев обязался не использовать переданное Западом высокоточное оружие для ударов по объектам в России. Однако представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил использование HIMARS против российских объектов в Крыму. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович также отмечал, что обещание не бить по целям на территории России не распространяется на Крымский мост, поскольку он «первой частью проходит по территориальным водам Украины» и сооружен «незаконно». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при нападении киевских сил на Крым «для них всех там одномоментно наступит судный день».

Читайте на РБК Pro
Pro
Нет времени на завтрак: как эта отговорка сделает вас непродуктивным
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах
Статьи
Pro
Расстроены — улыбайтесь: как эмбодимент помогает бороться со стрессом
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Вы столкнулись с превышением должностных полномочий. Как противостоять
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Теги
РСЗО «HIMARS» Украина Военная операция на Украине СНБО Алексей Данилов
Материалы по теме
Минобороны заявило об уничтожении РСЗО HIMARS и склада с ракетами Нarpoon
Политика
Минобороны Украины пообещало не использовать HIMARS для ударов по России
Политика
Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter