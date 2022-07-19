СНБО анонсировал передачу Украине снарядов к HIMARS большей дальности

Глава СНБО Данилов: Украина получит снаряды к HIMARS большей дальности в ближайшее время

РСЗО HIMARS (Фото: Jordan Pix / Getty Images)

Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности (снаряды. — РБК), в ближайшее время появятся на территории нашей страны», — сказал он.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня HIMARS 1 июня. В конце прошлого месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. В начале июля США анонсировали новый пакет помощи Украине, куда должны войти снаряды к этим РСЗО. В посольстве России заявили, что поставки военной помощи Украине не приближают мир, а американское оружие применяется «для уничтожения городов Донбасса».

Минобороны России ранее заявило об уничтожении на Украине установок HIMARS и боеприпасов к ним.

Министр обороны Украины Алексей Резник отмечал, что Киев обязался не использовать переданное Западом высокоточное оружие для ударов по объектам в России. Однако представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил использование HIMARS против российских объектов в Крыму. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович также отмечал, что обещание не бить по целям на территории России не распространяется на Крымский мост, поскольку он «первой частью проходит по территориальным водам Украины» и сооружен «незаконно». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при нападении киевских сил на Крым «для них всех там одномоментно наступит судный день».