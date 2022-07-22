Минобороны заявило об уничтожении четырех систем HIMARS на Украине

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С 5 по 20 июля на Украине были уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Минобороны России в Telegram. Эти РСЗО были переданы Украине США.

«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «ХАЙМАРС» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка — на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики», — уточнило ведомство.

РСЗО были уничтожены «высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», пояснило Минобороны.

HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) американского производства. Их поставляют Киеву союзники Вашингтона и сами Соединенные Штаты. Всего Вашингтон обещал передать Украине 20 таких установок, 12 РСЗО уже были переданы Киеву. В конце июня главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный говорил, что HIMARS уже применяют в Донбассе.

В Кремле, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь».

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Накануне представительство Луганской народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли из HIMARS село Хорошее, а замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что военные нанесли ракетный удар из этой РСЗО по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне.