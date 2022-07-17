Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне

Он пообещал, что укрыться от российского ответа на потенциальную атаку Крыма будет «очень сложно». О возможности ударов по целям на полуострове накануне заявили в Минобороны и офисе президента Украины

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Некоторые политики на Украине — «экзальтированные, кровавые клоуны» — время от времени угрожают России, «имея в виду нападение на Крым», но при таком развитии событий «для них всех там одномоментно наступит судный день», заявил на встрече с ветеранами в Волгограде зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Укрыться будет очень сложно», — пообещал Медведев. Он выразил уверенность, что те, о ком он говорит, понимают последствия своих заявлений.

Медведев добавил, что все, кто отказывается признать Крым российским, являются для России «системной угрозой».

Накануне представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предупредил, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму. Он назвал полуостров «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота, по его словам, совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что данное западным партнерам обещание не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост — он может стать объектом поражения ВСУ, как только у Киева «появится первая техническая возможность». «По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать», — пояснил Арестович.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после слов советника офиса украинского президента сказал, что подобные угрозы показывают необходимость «демилитаризации и денацификации» всей Украины.

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» по крымскому региону Михаил Шеремет пообещал Киеву такой ответ на возможную атаку Крымского моста, что тот «уже не сможет оправиться. Ответственность за поставки Украине летального оружия придется нести и США, добавил Шеремет.