Вашингтон, поставляя на Украину вооружения, «не приближает мир», а, напротив, толкает Киев «на новые кровавые преступления», убеждены в российской дипмиссии. Пентагон объявил об очередном пакет помощи на $400 млн

В посольстве России в США увидели в очередном американском пакете военной помощи, включающем поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS, «безудержное желание» Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, сообщается в комментарии диппредставительства в соцсети Facebook (компания Meta, владелец Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена).

«Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — убеждены в там.

Утверждения американской стороны о том, что поставляемые вооружения используются Киевом с целью обороны, дипломаты назвали несостоятельными. В посольстве убеждены, что американское оружие применяется «для уничтожения городов Донбасса».

Накануне Пентагон объявил о том, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн. В него вошли четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним, три тактических транспортных средства, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, а также запчасти.

В Минобороны отметили, что таким образом Соединенные Штаты за последние три недели передадут Киеву вооружений на $2,2 млрд.

1 июля Пентагон сообщил о поставках на Украину вооружений на $820 млн. Очередной пакет помощи включал дополнительные поставки снарядов для РСЗО HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

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Президент России Владимир Путин, говоря о передаче украинской стороне ракетных вооружений, также называл целью «всей этой возни» стремление «затянуть как можно дольше вооруженный конфликт».

Похожую точку зрения высказывал и глава российского МИДа Сергей Лавров. «Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», — говорил Лавров. Поставки вооружений Западом он счел «абсолютно контрпродуктивными и вредными».