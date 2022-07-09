Посольство увидело в поставках HIMARS желание США затянуть конфликт
В посольстве России в США увидели в очередном американском пакете военной помощи, включающем поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня HIMARS, «безудержное желание» Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, сообщается в комментарии диппредставительства в соцсети Facebook (компания Meta, владелец Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена).
«Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив — подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — убеждены в там.
Утверждения американской стороны о том, что поставляемые вооружения используются Киевом с целью обороны, дипломаты назвали несостоятельными. В посольстве убеждены, что американское оружие применяется «для уничтожения городов Донбасса».
Накануне Пентагон объявил о том, что предоставит Украине очередной пакет военной помощи на $400 млн. В него вошли четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним, три тактических транспортных средства, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских орудий, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, а также запчасти.
В Минобороны отметили, что таким образом Соединенные Штаты за последние три недели передадут Киеву вооружений на $2,2 млрд.
1 июля Пентагон сообщил о поставках на Украину вооружений на $820 млн. Очередной пакет помощи включал дополнительные поставки снарядов для РСЗО HIMARS, два зенитных ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии, а также четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
Президент России Владимир Путин, говоря о передаче украинской стороне ракетных вооружений, также называл целью «всей этой возни» стремление «затянуть как можно дольше вооруженный конфликт».
Похожую точку зрения высказывал и глава российского МИДа Сергей Лавров. «Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», — говорил Лавров. Поставки вооружений Западом он счел «абсолютно контрпродуктивными и вредными».