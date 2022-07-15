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Россия отменила все COVID-ограничения на пересечение границы

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В России с 15 июля перестали действовать ограничения на пересечение границы, введенные в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса. О планах отменить их оперативный штаб сообщил 4 июля.

В МИД страны уточняли, что снятие ограничений на пересечение границ не предполагает отмену необходимости предъявления иностранцами отрицательного ПЦР-теста при въезде в Россию. Исключение составляют граждане Белоруссии.

Месяц назад, 14 июня, Россия сняла ограничения на прибытие в страну воздушным либо морским транспортом, но сохранялись ограничения на въезд по суше.

Со 2 июля Роспотребнадзор отменил последние COVID-ограничения: требование о ношении масок, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер. «При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — отмечали в ведомстве.

В России впервые с начала июня выявили более 4 тыс. случаев коронавируса
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Отмену ограничений в Роспотребнадзоре объяснили устойчивым снижением заболеваемости в России на протяжении последних четырех месяцев. Однако в мире в последние недели наблюдается рост заболеваемости, в связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем государствам вновь вернуться к масочному режиму, а также добиться вакцинации 70% населения каждой страны. В России с подобными рекомендациями выступили власти Москвы и Санкт-Петербурга.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 июля указала, что в стране ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения новых подвидов штамма «омикрон». Она отметила, что эти подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, однако в регионах должна быть высокая готовность к «вызовам» в связи с пандемией.

В тот же день число заболевших в стране впервые с июня превысило 4 тыс. человек. Больше всего новых случаев выявили в Москве (около 1 тыс.), Санкт-Петербурге (более 300) и Московской области (почти 300).

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Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
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