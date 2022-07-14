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В России впервые с начала июня выявили более 4 тыс. случаев коронавируса

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

За последние сутки в России выявили 4 238 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб в Telegram. Показатель превысил 4 тыс. впервые с 4 июня, когда штаб зафиксировал 4 101 случай.

В больницы с COVID-19 попали 1 283 человека, что на 3,5% меньше по сравнению с 13 июля. Умерли 43 человека, выздоровели 3090 россиян.

Коэффициент распространения COVID в России достиг максимума с февраля
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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
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Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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