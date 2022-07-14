В России впервые с начала июня выявили более 4 тыс. случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 4 238 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб в Telegram. Показатель превысил 4 тыс. впервые с 4 июня, когда штаб зафиксировал 4 101 случай.
В больницы с COVID-19 попали 1 283 человека, что на 3,5% меньше по сравнению с 13 июля. Умерли 43 человека, выздоровели 3090 россиян.
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Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i