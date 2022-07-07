Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 64,33 (+4,16) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 62,91 (+4,4) Инвестиции, 06 июл, 16:00
Джоан Роулинг и кот-мышелов Ларри призвали к отставке Бориса Джонсона Политика, 07:46
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 07:37
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 07:24
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 07:14
Россия не отменит требование ПЦР-теста при въезде для иностранцев Общество, 06:57
В МИД ДНР сообщили о работе своих представительских центров в Европе Политика, 06:44
₽430 млрд в год и научный бэкграунд: как занять 28 место в списке Forbes РБК и Merlion, 06:42
Экономисты оценили потери российского ВВП при разных сценариях санкций Экономика, 06:27
МИД Бразилии сообщил о гибели двух граждан на Украине Политика, 06:20
В России онлайн-продажи средств от аллергии выросли вдвое Общество, 06:00
В Грузии сообщили о пятикратном росте туристов из России Общество, 05:34
ЕС и Киев попытались остановить участие России в таможенной организации Политика, 05:13
В России выросло число детских суицидов и их попыток Общество, 05:00
Генштаб ВСУ отменил запрет военнообязанным покидать место жительства Политика, 04:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия не отменит требование ПЦР-теста при въезде для иностранцев

После отмены антикоронавирусных ограничений на пересечение границ с 15 июля въезжающим в Россию иностранцам кроме паспорта и визы все еще понадобится отрицательный ПЦР-тест, заявили в российском МИДе "РИА Новости".

Это требование не будет действовать в отношении прилетевших в Россию граждан Белоруссии, указали в ведомстве. Взаимные ограничения на перемещение страны сняли еще в марте. В МИДе уточнили, что все ограничения на выезд за границу для россиян через наземные пункты пропуска снимаются.

Власти заявили, что снятие COVID-правил не коснулось выезда из России
Общество
Фото:Виталий Невар / ТАСС

С середины июня сняты ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, но сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.

В России антикоронавирусные ограничения сняли 2 июля в связи со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев. При этом в Роспотребнадзоре обещали вернуть ограничения при ухудшении эпидситуации. Позднее оперативный штаб сообщил о снятии ограничений и на пересечение границ с 15 июля. 

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Как оценить и повысить рентабельность продаж
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Michelle Shephard-Pool / Getty Images Как на допросе не превратиться из свидетеля в подозреваемого
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Какие налоги придется платить в Беларуси, если решите открыть там бизнес
Статьи
Материалы по теме
Минздрав вернул плановую помощь в перепрофилированных под COVID больницах
Общество
Власти заявили, что снятие COVID-правил не коснулось выезда из России
Общество
В России зафиксировали минимум смертей от COVID с апреля 2020 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter