Россия не отменит требование ПЦР-теста при въезде для иностранцев

После отмены антикоронавирусных ограничений на пересечение границ с 15 июля въезжающим в Россию иностранцам кроме паспорта и визы все еще понадобится отрицательный ПЦР-тест, заявили в российском МИДе "РИА Новости".

Это требование не будет действовать в отношении прилетевших в Россию граждан Белоруссии, указали в ведомстве. Взаимные ограничения на перемещение страны сняли еще в марте. В МИДе уточнили, что все ограничения на выезд за границу для россиян через наземные пункты пропуска снимаются.

С середины июня сняты ограничения на въезд в Россию для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, но сохранялись ограничения на въезд наземными видами транспорта.

В России антикоронавирусные ограничения сняли 2 июля в связи со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев. При этом в Роспотребнадзоре обещали вернуть ограничения при ухудшении эпидситуации. Позднее оперативный штаб сообщил о снятии ограничений и на пересечение границ с 15 июля.

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