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В офисе Зеленского назвали срок готовности сил Украины к контрнаступлению

Алексей Арестович заявил о возможной готовности Украины к «контрнаступлению» к концу июня
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может подготовиться к контрнаступлению сил к концу июня или началу июля. Он увязал возможность этого со значительными поставками зарубежного оружия
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что Украина может быть готовой к контрнаступлению к началу июля при условии продолжения поставок иностранных вооружений. Об этом Арестович заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, слаженных. После этого мы можем наступать. По срокам это скорее всего будет конец июня — начало июля», — сказал советник офиса Зеленского.

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По его прогнозам, первые артиллерийские орудия поступят на Украину в конце мая или начале июня. «А чтобы наступать — не ранее второй половины июня», — добавил Арестович.

В апреле западные страны начали активнее поставлять на Украину вооружения, после того как в начале месяца украинский президент Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине тяжелое вооружение, поскольку военные «не хотят получать бронежилеты и шлемы». Арестович, в свою очередь, заявлял, что при спецоперации России на Украине была уничтожена практически вся собственная оборонная промышленность.

21 апреля США объявили о поставке на Украину дополнительной военной помощи, в том числе 72 гаубиц и 121 тактического беспилотника Phoenix Ghost. Для американских гаубиц на Украину отправят также 144 тыс. снарядов и 72 тактические машины для буксировки. Кроме того, Киев получит полевое оборудование и запчасти. 22 апреля, в Госдепартаменте США сообщили о поставках на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО), запчастей для военных самолетов.

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О новом пакете помощи Киеву объявил президент США Джозеф Байден. По его словам, пакет помощи в области безопасности оценивается в $800 млн, еще $500 млн Вашингтон выделит в качестве прямой экономической поддержки.

Власти Канады также сообщили 22 апреля о передаче Киеву тяжелого вооружения после соответствующей просьбы Зеленского. Речь шла о нескольких гаубицах M-777 и боеприпасах к ним, а также к противотанковым гранатометам Carl Gustaf. Данные гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 30 км.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о передаче Украине 155-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий Caesar и противотанковых ракетных систем Milan. Как узнало французское издание Ouest-France, Франция передаст 12 таких орудий, они способны поражать цели на расстоянии 40 км.

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Отправить дальнобойные бронированные самоходные гаубицы на Украину пообещали власти Нидерландов. В Германии заявили, что рассматривают возможность поставки САУ Киеву. Газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в украинских правящих кругах писала, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) готова направить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на €1,7 млрд.

Власти России негативно относятся к поставкам на Украину западного оружия. Российский посол в США Анатолий Антонов называл поставки «накачкой», выразив уверенность, что значительная часть вооружений попадает на Украине в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». Представитель МИДа Мария Захарова сочла поставки оружия «очередной мышеловкой», указав, что за «вот эту рухлядь» будут платить украинские граждане.

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Фото:Минобороны РФ

В Кремле, вместе с тем, уверены, что поставки Украине оружия с Запада не несут рисков для достижения Москвой целей спецоперации. «Этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление», — говорил ранее представитель российского президента Дмитрий Песков. Россия будет считать любые грузы с западным оружием на Украине «законной целью», предупреждал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 мая назвал законной целью для удара любой прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием и амуницией. По его словам, США и их союзники по НАТО продолжают «накачивать Украину оружием».

Российское Минобороны практически ежедневно сообщает об ударах по складам, на которых находится поставленное на Украину иностранное оружие, а также по электроподстанциям на железных дорогах, по которым перевозятся такие вооружения.

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Украина контрнаступление Алексей Арестович Военная операция на Украине
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