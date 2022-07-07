Путин рассказал о «побочном эффекте» спецоперации на Украине
Укрепление суверенитета России является неизбежным, но побочным эффектом спецоперации на Украине, но ее главной целью остается защита Донбасса и укрепление собственной безопасности страны, заявил в ходе встречи с главами думских фракций президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.
«Некоторые коллеги отметили, что наша специальная военная операция ведет к укреплению нашего суверенитета, и это так. Но начало этой операции не было связано с этой целью. Это побочный эффект. Неизбежный, но побочный эффект», — сказал он.
Основной целью спецоперации Путин назвал защиту Донбасса и «укрепление безопасности самой России».
Для достижения конечного результата спецоперации президент назвал очень важным создание общенациональной повестки поддержки вооруженных сил.
«Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание родины», — сказал он.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей. Украина в ответ на спецоперацию разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.
В конце марта Минобороны объявляло главной задачей российских войск «полное освобождение Донбасса». 3 июля глава ведомства Сергей Шойгу сообщил президенту об «освобождении» Луганской народной республики. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин после этого заявил, что силы ЛНР перебрасываются на Донецкое направление. Он также сообщил, что поставки западного вооружения Киеву вынуждают ДНР не останавливаться на границе республики, поскольку необходимо обезопасить жителей Донбасса от оружия дальнего поражения.