Турчак обратился к жителям Херсона фразой «Россия здесь навсегда»

При этом статус Херсонской области определят ее жители, сказал Турчак. Российские военные взяли регион под полный контроль в середине марта, с мая область начинает переход в рублевую зону

Андрей Турчак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия пришла в Херсонскую область Украины навсегда, но статус региона определят его жители, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает «РИА Новости».

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет», — заявил Турчак во время посещения Херсона.

Он добавил, что область, «богатая историческим наследием, богатая своими людьми», будет развиваться.

При этом Турчак предложил не забегать вперед в вопросе статуса региона, указав, что его определят жители.

Минобороны объявило о полном контроле над Херсонской областью в середине марта, 9 апреля над администрацией города подняли российский флаг. В конце апреля новым мэром Херсона был назначен Александр Кобец, а главой области — Владимир Сальдо, руководивший ее столицей до 2012 года.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион с 1 мая переходит в рублевую зону. При этом предусмотрен переходный период длительностью до четырех месяцев, в течение которого в регионе будет ходить и рубль, и гривна.

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Стремоусов опроверг сообщения украинских СМИ о планах провести в регионе референдум. По его словам, информация о создании Херсонской народной республики распространяется для запугивания населения. Замглавы МИД России Андрей Руденко также заявил, что ничего не слышал о подготовке референдума.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева, денацификацию и демилитаризацию соседней страны. При этом Москва исключила оккупацию Украины.