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Генсек ООН призвал к диалогу для решения кризиса на Шри-Ланке

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш призвал наладить диалог для обеспечения постепенной передачи власти на Шри-Ланке, его слова приводятся на сайте ООН.

«Он солидарен с народом Шри-Ланки и призывает все заинтересованные стороны к диалогу, чтобы обеспечить плавную смену власти и найти устойчивые решения экономического кризиса», — сказано в сообщении.

Гуттериш добавил, что осуждает насилие и выступает за то, чтобы виновные понесли ответственность. Важной задачей генсек назвал поддержание мира в стране.

Протестующие на Шри-Ланке назвали условие ухода из резиденции президента
Политика
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters

Протесты на Шри-Ланке из-за возросших экономических проблем начались еще весной. 9 июля митингующие захватили официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы (его оттуда вывезли, уточняли в Минобороны страны) и подожгли частный дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Местные СМИ сообщали, что пострадали не менее 45 протестующих.

Раджапакса и Викрамасингхе согласились покинуть свои посты. Вместе с ними решение об уходе также приняли пять министров: сельского хозяйства Махинда Амаравира, туризма Харин Фернандо, труда Мануша Нанаяккара, транспорта Бандула Гунавардана и по продвижению инвестиций Дамика Перера.

Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
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Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена сообщил, что глава государства подаст в отставку 13 июля, после чего временным президентом станет сам Абейвардена. Премьер-министр оставит пост после формирования нового всепартийного правительства.

Протестующие отказались покидать резиденцию главы государства до тех пор, пока президент и правительство не уйдут в отставку.

МИД России назвал ситуацию на Шри-Ланке «внутренним делом» и выступил за «скорейшее восстановление порядка в рамках конституционного процесса».

Теги
ООН Антониу Гутерриш Шри-Ланка
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