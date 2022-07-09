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Протестующие в Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра

Протестующие в Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра страны. Ранее Ранила Викрамасингхе обещал подать в отставку после формирования нового правительства

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Протестующие в Шри-Ланке подожгли резиденцию объявившего о готовности уйти в отставку премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Викрамасингхе после встречи с лидерами политических партий Шри-Ланки, которые потребовали отставки президента страны Готабаи Раджалаксы, пообещал покинуть свою должность после формирования нового правительства. До формирования нового правительства Викрамасингхе продолжит работу, уточнили в его пресс-службе.

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Протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке начались в апреле. 12 апреля власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты. Минфин островного государства связывал неспособность обслуживать внешний долг с пандемией коронавируса и боевыми действиями на Украине, которые подорвали финансовое положение Шри-Ланки. Глава ведомства Али Сабри также говорил, что стране понадобится $3 млрд внешней помощи для восстановления товаров первой необходимости, включая топливо и лекарства.

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Протестующие требуют отставки правительства и президента. 9 июля протестующие взяли штурмом резиденцию президента, однако глава государства успел покинуть ее. Reuters со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает, что президента вывезли из резиденции днем ранее. Где он находится на данный момент, неизвестно.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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