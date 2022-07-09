МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны

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Происходящие в Шри-Ланке протесты являются внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России, передает «РИА Новости».

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — ответили в МИДе на просьбу прокомментировать события в Шри-Ланке.

9 июля в столице Шри-Ланки Коломбо начались массовые акции протеста и столкновений с полицией. Демонстранты, требующие отставки главы государства Готабая Раджапакса, захватили президентскую резиденцию. Самого президента оттуда вывезли до прибытия митингующих, сообщали Reuters в Минобороны. Местонахождение Раджапакса не уточняется.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал лидеров политических партий. Все они потребовали отставки президента. Сам Викрамасингхе намерен подать в отставку после формирования нового правительства.

Протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке начались в апреле. В середине весны власти страны объявили дефолт. В стране наблюдается проблемы с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты.