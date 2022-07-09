МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра Политика, 19:15
На Украине рассмотрят петицию о легализации однополых браков Политика, 19:08
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 19:00
«Зенит» — «Спартак». Онлайн матча за Суперкубок России Спорт, 19:00
Тарпищев фразой «российская школа» оценил победу Рыбакиной на Уимблдоне Спорт, 18:45
Находящиеся в Коломбо россияне рассказали об обстановке на Шри-Ланке Политика, 18:42
Лидер сезона «Формулы-1» выиграл спринт на Гран-при Австрии Спорт, 18:23
МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны Политика, 18:20
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главный претендент на пост премьера Британии отказался выдвигаться Политика, 18:15
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 18:11
Зеленский уволил посла в Германии Мельника Политика, 18:09
Минтранс пообещал разобраться с пробками на границе с Грузией Политика, 18:03
Как в мире встретили Курбан-байрам. Фотогалерея Общество, 17:58 
Уроженка России Рыбакина выиграла Уимблдон Спорт, 17:57
Политика ,  
0 

МИД России назвал протесты в Шри-Ланке внутренним делом страны

Фото: Amitha Thennakoon / AP
Фото: Amitha Thennakoon / AP

Происходящие в Шри-Ланке протесты являются внутренним делом страны. Об этом заявили в МИД России, передает «РИА Новости».

«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — ответили в МИДе на просьбу прокомментировать события в Шри-Ланке.

Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

9 июля в столице Шри-Ланки Коломбо начались массовые акции протеста и столкновений с полицией. Демонстранты, требующие отставки главы государства Готабая Раджапакса, захватили президентскую резиденцию. Самого президента оттуда вывезли до прибытия митингующих, сообщали Reuters в Минобороны. Местонахождение Раджапакса не уточняется.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал лидеров политических партий. Все они потребовали отставки президента. Сам Викрамасингхе намерен подать в отставку после формирования нового правительства.

Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке начались в апреле. В середине весны власти страны объявили дефолт. В стране наблюдается проблемы с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты.

Читайте на РБК Pro
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Теги
Шри-Ланка протесты МИД
Материалы по теме
Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
Общество
Премьер Шри-Ланки пообещал уйти в отставку
Политика
Посольство призвало избегать места массового скопления людей на Шри-Ланке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter