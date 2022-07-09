Протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Протестующие в Коломбо прорвались через полицейские баррикады, чтобы добраться до входа в резиденцию президента Шри-Ланки Готабхаи Раджапаксы, и вошли в помещение, сообщает портал Adaderana.
По данным портала, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Джанадхипати Мавата, где расположена резиденция.
По данным источника AFP, президент Шри-Ланки покинул свою резиденцию. Где Раджапакса находится сейчас не уточняется.
Издание Ada Derana пишет, что в ходе протестов пострадал по меньшей мере 31 человек, включая несколько полицейских. Двое из них, по словам источника в медицинских кругах, находятся в критическом состоянии.
Протесты на Шри-Ланке проходят с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. 12 апреля власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости.
В Минфине страны отмечали, что пандемия COVID-19 и военные действия на Украине настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным.
Министр финансов Али Сабри говорил, что Шри-Ланке потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение полугода для восстановления поставок предметов первой необходимости, в том числе топлива и лекарств.
В мае на Шри-Ланке в результате протестов между сторонниками премьер-министра Махинды Раджапакса и антиправительственными протестующими погибли три человека, еще около 150 человек пострадали
По данным полиция, в городе Ниттамбува протестующие окружили автомобиль, где находился депутат от правящей партии Амаракерти Атукорала, и опрокинули его, после чего мужчина сбежал, спрятался в здании и покончил с собой.
9 мая премьер-министр Раджапакса решил уйти в отставку, чтобы позволить своему брату, президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе, создать «правительство национального единства».
Однако протестующие также требуют отставки президента. После того как премьер объявил об отставке, группа протестующих подожгла его семейный дом в районе Медамулан в городе Хамбантота.