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Протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Местная полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Коломбо, где расположена резиденция президента Шри-Ланки Раджапаксы. Пострадали более 30 человек, президент покинул резиденцию

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Протестующие в Коломбо прорвались через полицейские баррикады, чтобы добраться до входа в резиденцию президента Шри-Ланки Готабхаи Раджапаксы, и вошли в помещение, сообщает портал Adaderana.

По данным портала, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе Джанадхипати Мавата, где расположена резиденция.

По данным источника AFP, президент Шри-Ланки покинул свою резиденцию. Где Раджапакса находится сейчас не уточняется.

Издание Ada Derana пишет, что в ходе протестов пострадал по меньшей мере 31 человек, включая несколько полицейских. Двое из них, по словам источника в медицинских кругах, находятся в критическом состоянии.

Протесты на Шри-Ланке проходят с начала апреля на фоне экономического кризиса, который оценивают как самый сильный за 74 года существования государства. 12 апреля власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости.

В Минфине страны отмечали, что пандемия COVID-19 и военные действия на Украине настолько подорвали финансовое положение Шри-Ланки, что дальнейшее нормальное обслуживание обязательств по внешнему государственному долгу стало невозможным.

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Министр финансов Али Сабри говорил, что Шри-Ланке потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение полугода для восстановления поставок предметов первой необходимости, в том числе топлива и лекарств.

В мае на Шри-Ланке в результате протестов между сторонниками премьер-министра Махинды Раджапакса и антиправительственными протестующими погибли три человека, еще около 150 человек пострадали

По данным полиция, в городе Ниттамбува протестующие окружили автомобиль, где находился депутат от правящей партии Амаракерти Атукорала, и опрокинули его, после чего мужчина сбежал, спрятался в здании и покончил с собой.

9 мая премьер-министр Раджапакса решил уйти в отставку, чтобы позволить своему брату, президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе, создать «правительство национального единства».

Однако протестующие также требуют отставки президента. После того как премьер объявил об отставке, группа протестующих подожгла его семейный дом в районе Медамулан в городе Хамбантота.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Шри-Ланка штурм резиденция протесты
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