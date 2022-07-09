Спикер парламента Шри-Ланки назвал дату отставки президента
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинет пост 13 июля, сообщило Newswire со ссылкой на спикера парламента страны Махинда Япа Абейвардена.
«Президент сказал мне сообщить стране, что он уйдет в отставку 13-го числа, чтобы передать власть мирным путем», — сказал он.
В столице Шри-Ланки — Коломбо — проходят протесты из-за разразившегося весной экономического кризиса. В середине апреля власти объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, вызванных нехваткой валюты.
9 июля демонстранты в столице Шри-Ланки штурмом взяли президентский дворец. Глава государства Готабая Раджапакса заранее был вывезен оттуда, сообщили Reuters в Минобороны страны. Его местонахождение неизвестно.
Протестующие также подожгли резиденцию премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе. Ранее он пообещал уйти в отставку, когда будет с участием всех парламентских партий будет сформировано новое правительство.
Лидеры политических партий Шри-Ланки ранее призвали Раджапакса уйти в отставку. Перед совещанием глав партий президент говорил, что согласится с любым их решением.
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