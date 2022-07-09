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Премьер Шри-Ланки пообещал уйти в отставку

На Шри-Ланке проходят протесты из-за экономического кризиса. Демонстранты требуют отставки главы государства и взяли штурмом президентский дворец
Ранил Викрамасингхе
Ранил Викрамасингхе (Фото: Tharaka Basnayaka / Zuma / Global Look Press)

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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе уйдет в отставку после формирования парламентскими партиями нового правительства, пишет издание Newsfirst со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Пресс-служба премьер-министра сообщает, что он уйдет в отставку после того, как будет сформировано всепартийное правительство», — говорится в сообщении.

До формирования нового правительства Викрамасингхе продолжит работу, уточнили в пресс-службе.

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Викрамасингхе объявил о своем решении на фоне протестов в столице островного государства — Коломбо. 9 июля там начались столкновения с полицией, а позже демонстранты, участвующие в акции против экономического кризиса в стране и требующие отставки главы государства Готабая Раджапакса, захватили президентскую резиденцию. Самого президента оттуда ранее вывезли, сообщали Reuters в Минобороны страны. Местонахождение Раджапакса не уточняется.

На фоне протестов Викрамасингхе созвал экстренное совещание с лидерами политических партий Шри-Ланки, по итогам которого они призвали Раджапакса уйти в отставку. До этого президент говорил, что согласится с любым решением политических партий.

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Протесты из-за экономического кризиса в Шри-Ланке начались в апреле. В середине весны власти страны объявили дефолт из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты.

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Минфин островного государства связывал неспособность обслуживать внешний долг с пандемией коронавируса и событиями на Украине, которые подорвали финансовое положение Шри-Ланки. Глава ведомства Али Сабри также говорил, что стране понадобится $3 млрд внешней помощи для восстановления товаров первой необходимости, включая топливо и лекарства.

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Кирилл Соколов
Шри-Ланка протесты отставка
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