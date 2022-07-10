Протестующие на Шри-Ланке назвали условие ухода из резиденции президента
Протестующие на Шри-Ланке, захватившие официальную резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, заявили, что останутся в особняке до момента отставки главы государства и премьер-министра, сообщает Reuters.
«Президент должен уйти в отставку, премьер-министр [Ранил Викрамасингхе] должен уйти в отставку и правительство должно уйти», — сказал один из лидеров протестного движения, драматург Руванти де Чикера на пресс-конференции.
Утром 9 июля протестующие захватили резиденцию президента Шри-Ланки, глава государства покинул ее днем ранее, писал Reuters. Его местоположение до сих пор неизвестно. Также в безопасном убежище находился и премьер, чей частный дом подожгли вечером того же дня. Полиция провинции Коллупития арестовала трех человек в связи с поджогом, позднее дело передали отделу уголовных расследований.
После массовых беспорядков и захвата резиденции Раджапакса согласился покинуть пост. Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена сообщил, что глава государства подаст в отставку 13 июля. В случае ухода Раджапаксы спикер парламента станет временным президентом страны.
Позднее Викрамасингхе также согласился уйти с поста премьера после формирования нового всепартийного правительства. Также об отставке объявили министр сельского хозяйства Махинда Амаравира, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануша Нанаяккара, министр транспорта Бандула Гунавардана и министр по продвижению инвестиций Дамика Перера.
Массовые беспорядки 9 июля стали кульминацией протестов на Шри-Ланке, начавшихся весной на фоне экономического кризиса в стране. В апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу из-за проблем с импортом товаров первой необходимости, вызванных нехваткой валюты. В Минфине говорили, что финансовое положение в стране ухудшили пандемия коронавируса и события на Украине. По оценкам главы ведомства Али Сабри, для разрешения кризиса стране необходима финансовая помощь в размере $3 млрд извне.