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Количество пострадавших при протестах на Шри-Ланке увеличилось до 45

Ранения в ходе протестов на Шри-Ланке 9 июля получили как минимум 45 человек, в том числе семь сотрудников сил безопасности, передает местная газета The Print.

Основная масса людей пострадала при столкновениях протестующих и полиции, в ходе которых силовики использовали водометы и слезоточивый газ, уточняет газета. Люди требовали отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы и ворвались в его резиденцию. Протестующие также подожгли резиденцию премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе.

Ранее Ada Derana писало о 31 пострадавшем, в том числе о полицейских. От нападения офицеров спецназа также пострадали несколько журналистов, освещавших волнения у резиденции главы правительства. Генеральный инспектор полиции Шри-Ланки поручил расследовать произошедшее.

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Протесты в столице Шри-Ланки — Коломбо, начались на фоне экономического кризиса, который разразился в стране весной. Из-за него и проблем с импортом товаров первой необходимости, вызванных нехваткой валюты, в апреле власти объявили дефолт. Финансовое положение страны также ухудшили пандемия и события на Украине, говорили в национальном Минфине Ведомство подсчитало, что для разрешения кризиса стране необходима финансовая помощь в размере $3 млрд извне.

9 июля демонстранты штурмом взяли президентский дворец в Коломбо. Президента Раджапаксу вывезли оттуда заранее, его местонахождение неизвестно.

Премьер-министр страны Ранила Викрамасингхе согласился уйти в отставку на фоне протестов, однако поставил условие, что для этого должно быть создано новое правительство с участием представителей от всех партий. Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена также сказал, что в отставку 13 июля собрался подать и глава государства. В случае ухода Раджапаксы, спикер парламента станет временным президентом страны.

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