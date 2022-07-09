Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж

На Шри-Ланке участники протестов против экономического кризиса взяли штурмом президентский дворец в столице страны — Коломбо. Глава государства Готабая Раджапакса успел покинуть резиденцию, его местонахождение неизвестно. В связи с событиями на Шри-Ланке лидеры политических партий в парламенте после экстренного совещания призвали Раджапаксу написать заявление об отставке