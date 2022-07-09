Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Глава Минфина Украины заявил о разногласиях в ЕС по поддержке Киева Экономика, 17:44
Минюст внес в список запрещенных организаций «Народное движение «Адат» Политика, 17:39
«Сколково» начинает прием заявок на конкурс грантов Skolkovo MBA Пресс-релиз, 17:37
Богатейший украинец отдаст СМИ государству из-за закона об олигархах Бизнес, 17:36
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 17:36
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 17:34
В Москве закрыли парки из-за надвигающейся грозы с градом Общество, 17:21
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:13
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Курсы доллара и евро упали ниже ₽60 Инвестиции, 17:11
Фергюсон назвал Нурмагомедова толстяком и позвал на реалити-шоу Спорт, 17:10
Кремль анонсировал российско-турецкую встречу на высшем уровне Политика, 16:57
В Минцифры рассказали, как иностранцы могут оформить Fan ID Спорт, 16:57
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
Экс-ректор ЛГУ получил четыре года колонии условно за хищение ₽2,4 млн Общество, 16:49
Общество ,  
0 

Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж

На Шри-Ланке участники протестов против экономического кризиса взяли штурмом президентский дворец в столице страны — Коломбо. Глава государства Готабая Раджапакса успел покинуть резиденцию, его местонахождение неизвестно. В связи с событиями на Шри-Ланке лидеры политических партий в парламенте после экстренного совещания призвали Раджапаксу написать заявление об отставке
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Демонстранты на Шри-Ланке у президентского дворца в Коломбо
Фото:Amitha Thennakoon / AP
Фото: Amitha Thennakoon / AP
В ходе протестов на Шри-Ланке полиция применила водометы и слезоточивый газ
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Демонстранты на Шри-Ланке, взявшие штурмом здание президентской резиденции в Коломбо
Фото:Amitha Thennakoon / AP
Фото: Amitha Thennakoon / AP
В результате столкновений с полицией по меньшей мере 31 человек пострадал, в том числе несколько силовиков
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса успел покинуть резиденцию до того, как в нее прорвались протестующие. Его местонахождение неизвестно
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
После захвата президентской резиденции протестующими спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена созвал экстренное совещание лидеров политических партий
Фото:Chamila Karunaratnhe / EPA / ТАСС
Фото: Chamila Karunaratnhe / EPA / ТАСС
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявлял, что согласится с любым решением политических партий
Фото:Amitha Thennakoon / AP
Фото: Amitha Thennakoon / AP
По итогам совещания, которое проходило в безопасном месте, лидеры политических партий Шри-Ланки призвали президента Готабаю Раджапаксу уйти в отставку. Оставить свой пост пообещал и премьер Ранил Викрамасингхе. Он отправится в отставку после формирования всепартийного правительства
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Протесты на Шри-Ланке начались в апреле из-за серьезного экономического кризиса
Фото:Thilina Kaluthotage Amitha Thennakoon / AP
Фото: Thilina Kaluthotage Amitha Thennakoon / AP
В апреле 2022 года власти Шри-Ланки объявили дефолт
Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Власти Шри-Ланки объяснили неспособность обслуживать долги пандемией и боевыми действиями на Украине. Кризис вызвал перебои с товарами первой необходимости и лекарствами
Фото:tinso_ww / Twitter
Фото: tinso_ww / Twitter
Власти оценивали необходимую внешнюю помощь в $3 млрд
Фото:tinso_ww / Twitter
Фото: tinso_ww / Twitter
Протестующие в бассейне на территории резиденции президента Шри-Ланки
Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Шри-Ланка протесты мультимедиа
Материалы по теме
Посольство призвало избегать места массового скопления людей на Шри-Ланке
Политика
Как протестующие прорвались в резиденцию президента Шри-Ланки. Видео
Политика
В ОДКБ заявили об участии иностранцев в протестах в Узбекистане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter