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Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
На Шри-Ланке участники протестов против экономического кризиса взяли штурмом президентский дворец в столице страны — Коломбо. Глава государства Готабая Раджапакса успел покинуть резиденцию, его местонахождение неизвестно. В связи с событиями на Шри-Ланке лидеры политических партий в парламенте после экстренного совещания призвали Раджапаксу написать заявление об отставке
Демонстранты на Шри-Ланке у президентского дворца в Коломбо
В ходе протестов на Шри-Ланке полиция применила водометы и слезоточивый газ
Демонстранты на Шри-Ланке, взявшие штурмом здание президентской резиденции в Коломбо
В результате столкновений с полицией по меньшей мере 31 человек пострадал, в том числе несколько силовиков
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса успел покинуть резиденцию до того, как в нее прорвались протестующие. Его местонахождение неизвестно
После захвата президентской резиденции протестующими спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена созвал экстренное совещание лидеров политических партий
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявлял, что согласится с любым решением политических партий
По итогам совещания, которое проходило в безопасном месте, лидеры политических партий Шри-Ланки призвали президента Готабаю Раджапаксу уйти в отставку. Оставить свой пост пообещал и премьер Ранил Викрамасингхе. Он отправится в отставку после формирования всепартийного правительства
Протесты на Шри-Ланке начались в апреле из-за серьезного экономического кризиса
В апреле 2022 года власти Шри-Ланки объявили дефолт
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Власти оценивали необходимую внешнюю помощь в $3 млрд
Протестующие в бассейне на территории резиденции президента Шри-Ланки