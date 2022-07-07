В Грузии сообщили о пятикратном росте туристов из России

За прошедшие полгода Грузию посетили 90 239 россиян, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Национальной администрации туризма страны.

При этом по сравнению с первым полугодием 2019 года этот показатель снизился на 40,7% — тогда в Грузии побывали более 152 тыс. туристов из России.

Всего за прошедшие шесть месяцев Грузию посетили 1 625 928 иностранцев, что более чем вдвое (234,5%) больше прошлогоднего показателя. Из них в качестве туристов приехали 1 209 272 человек, что на +186,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2019 годом туристический поток восстановился на 56,8%, отметили в ведомстве.

В марте 2020 года Грузия закрыла сухопутные границы из-за пандемии коронавируса. В начале 2021 Тбилиси разрешил въезд иностранцам при условии прохождения полной вакцинации любым препаратом. В марте того же года Грузия разрешила россиянам въезжать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус и повторного теста на третий день пребывания в республике, а в июне сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, в том числе Россией. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией в мае 2022 года.

Прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с июля 2019 года. Однако в мае этого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорил, что в Москве намерены проработать возобновление авиасообщения с грузинскими городами.