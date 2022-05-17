Россия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией, ДНР и ЛНР
Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией и республиками Донбасса, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, но также определяло и список исключений.
По новым правилам, ограничительные меры теперь не распространяются на россиян, выезжающих в Грузию, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Российские сухопутные границы были закрыты с конца марта 2020 года. Тогда ограничения не коснулись жителей Калининградской области, следующих домой из другой части России на поезде и обратно, а также жителей республик Донбасса, имеющих российский паспорт.
Грузия закрыла сухопутную границу с Россией в начале марта 2020 года и сняла ограничения в июне 2021.
В мае Национальная администрация туризма грузинского Минэкономики сообщала, что россияне с января по апрель совершили более 105 тыс. туристических поездок в Грузию, что почти в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Тогда, по данным властей, было совершено более 18 тыс. поездок.
Россия занимает второе место среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция, на третьем месте расположились граждане Армении.