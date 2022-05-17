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Россия снимет ограничения на пересечение границы с Грузией, ДНР и ЛНР

Сухопутная российско-грузинская граница была закрыта с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Власти Грузии открыли границы с ближайшими соседями в июне прошлого года
Фото: Shakh Aivazov / AP
Фото: Shakh Aivazov / AP

Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией и республиками Донбасса, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, но также определяло и список исключений.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По новым правилам, ограничительные меры теперь не распространяются на россиян, выезжающих в Грузию, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

Российские сухопутные границы были закрыты с конца марта 2020 года. Тогда ограничения не коснулись жителей Калининградской области, следующих домой из другой части России на поезде и обратно, а также жителей республик Донбасса, имеющих российский паспорт.

Грузия закрыла сухопутную границу с Россией в начале марта 2020 года и сняла ограничения в июне 2021.

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В мае Национальная администрация туризма грузинского Минэкономики сообщала, что россияне с января по апрель совершили более 105 тыс. туристических поездок в Грузию, что почти в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Тогда, по данным властей, было совершено более 18 тыс. поездок.

Россия занимает второе место среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию. На первом месте находится Турция, на третьем месте расположились граждане Армении. 

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Теги
Полина Мартынова, Роман Котерев
российско-грузинская граница Донбасс COVID-19
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