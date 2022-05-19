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Россия проработает возобновление авиасообщения с Грузией

Сенатор Карасин: Россия будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией
Запрет на авиасообщение с Грузией вступил в силу в России в июле 2019 года, его ввели на фоне протестов в Тбилиси. В МИД России среди условий отмены запрета называли «прекращение русофобской кампании»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с ТАСС.

«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», — сказал он в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

В январе МИД России напомнил, что среди условий отмены запрета на авиасообщение с Грузией — «прекращение русофобской кампании», «более взвешенная политика» в отношении России и «исчезновение угроз для безопасности» россиян.

Москва остается приверженной целям нормализации российско-грузинских отношений и восстановления двусторонних связей, однако такой процесс должен быть «улицей с двусторонним движением», подчеркнули в ведомстве.

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Фото:РИА Новости

Запрет на авиасообщение с Грузией носит временный характер, подчеркнули в МИДе.

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Причиной протестов стало то, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте сел в кресло спикера.

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После этого оппозиционные грузинские партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» посчитали, что депутат из России не может находиться в грузинском парламенте и занимать место председателя.

Протестующие потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе выполнил их требования, уйдя в отставку с 21 июня.

Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в страну прекратились 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний.

Действовавший на тот момент глава Минтранса Евгений Дитрих тогда предупреждал, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд руб.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Совфед авиасообщение Россия Грузия
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