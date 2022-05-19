Россия проработает возобновление авиасообщения с Грузией
Россия будет работать над возобновлением авиасообщения с Грузией. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с ТАСС.
«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», — сказал он в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».
В январе МИД России напомнил, что среди условий отмены запрета на авиасообщение с Грузией — «прекращение русофобской кампании», «более взвешенная политика» в отношении России и «исчезновение угроз для безопасности» россиян.
Москва остается приверженной целям нормализации российско-грузинских отношений и восстановления двусторонних связей, однако такой процесс должен быть «улицей с двусторонним движением», подчеркнули в ведомстве.
Запрет на авиасообщение с Грузией носит временный характер, подчеркнули в МИДе.
Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Причиной протестов стало то, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте сел в кресло спикера.
После этого оппозиционные грузинские партии «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» посчитали, что депутат из России не может находиться в грузинском парламенте и занимать место председателя.
Протестующие потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе выполнил их требования, уйдя в отставку с 21 июня.
Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в страну прекратились 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний.
Действовавший на тот момент глава Минтранса Евгений Дитрих тогда предупреждал, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд руб.