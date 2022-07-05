В ФСБ объяснили пробки на границе с Грузией большим потоком машин летом

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
В Краснодарском крае сообщили о задержке 10 поездов дальнего следования Общество, 11:50
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
Минобороны заявило об ударе по пункту размещения наемников на Украине Политика, 11:42
В СПбГУ заявили, что Кудрин уволился по собственному желанию Общество, 11:40
AS узнала о встрече агента Криштиану Роналду и президента «Барселоны» Спорт, 11:36
Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане Бизнес, 11:36
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Pro, 11:36
Мосбиржа возобновит вечерние торги на срочном рынке из-за высокого спроса Инвестиции, 11:35
Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 14 июня Инвестиции, 11:30
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО Политика, 11:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:24
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:23
«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца спиртзавода «Риал» Бизнес, 11:22
Роковая петля: что может стать причиной кризиса в Европе — The Economist Pro, 11:20
Политика ,  

В ФСБ объяснили пробки на границе с Грузией большим потоком машин летом

Верхний Ларс. КПП на российско-грузинской границе, архивное фото
Верхний Ларс. КПП на российско-грузинской границе, архивное фото (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Причина пробок на границе с Грузией на пропускном пункте в Верхнем Ларсе — большой поток машин в летний период и небольшая пропускная способность дороги, заявили РБК в пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии, подтвердив наличие заторов.

В ведомстве указали, что работают все линии пропуска.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что на КПП в Ларсе возникла «12-часовая пробка».

Накануне региональное управление МЧС предупредило желающих пересечь границу с Грузией через Верхний Ларс о существенном увеличении времени ожидания проезда. В ведомстве уточнили, что ожидание может составить около суток из-за сезонного увеличение потока туристов.

«На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в два-три раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта», — говорится в сообщении МЧС.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления на шесть утра 5 июля, в очереди на выезд из России в Грузию стояли 950 машин, всего за сутки на пограничники оформили на выезд 1363 автомобиля.

Читайте на РБК Pro
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате
Статьи

В конце июня из-за разлива Терека и обвалов движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено. Грузия также закрыла единственный сухопутный пропускной пункт на границе с Россией. На следующий день КПП возобновил работу.

Как выглядят обвалы, из-за которых перекрыли трассу из России в Грузию
Общество

В марте 2020 года сухопутная граница России и Грузии была закрыта из-за пандемии коронавируса. В июне 2021 года Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, в том числе Россией. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией в мае 2022 года.

Прямого авиасообщения между странами нет с июля 2019 года. Однако в мае этого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорил, что в Москве намерены проработать возобновление авиасообщения с грузинскими городами.

Теги
пробки Грузия граница Северная Осетия новости
Материалы по теме
Единственная трасса из Грузии в Россию пострадала из-за разлива Терека
Политика
Как выглядят обвалы, из-за которых перекрыли трассу из России в Грузию
Общество
Грузия разрешила туристам въезд без справок о вакцинации от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter