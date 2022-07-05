В ФСБ объяснили пробки на границе с Грузией большим потоком машин летом

Верхний Ларс. КПП на российско-грузинской границе, архивное фото (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

Причина пробок на границе с Грузией на пропускном пункте в Верхнем Ларсе — большой поток машин в летний период и небольшая пропускная способность дороги, заявили РБК в пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии, подтвердив наличие заторов.

В ведомстве указали, что работают все линии пропуска.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы и правительства Республики Северная Осетия — Алания.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что на КПП в Ларсе возникла «12-часовая пробка».

Накануне региональное управление МЧС предупредило желающих пересечь границу с Грузией через Верхний Ларс о существенном увеличении времени ожидания проезда. В ведомстве уточнили, что ожидание может составить около суток из-за сезонного увеличение потока туристов.

«На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в два-три раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта», — говорится в сообщении МЧС.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления на шесть утра 5 июля, в очереди на выезд из России в Грузию стояли 950 машин, всего за сутки на пограничники оформили на выезд 1363 автомобиля.

Читайте на РБК Pro Pro Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика Статьи Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате Статьи

В конце июня из-за разлива Терека и обвалов движение по Военно-Грузинской дороге было приостановлено. Грузия также закрыла единственный сухопутный пропускной пункт на границе с Россией. На следующий день КПП возобновил работу.

В марте 2020 года сухопутная граница России и Грузии была закрыта из-за пандемии коронавируса. В июне 2021 года Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, в том числе Россией. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией в мае 2022 года.

Прямого авиасообщения между странами нет с июля 2019 года. Однако в мае этого года глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин говорил, что в Москве намерены проработать возобновление авиасообщения с грузинскими городами.