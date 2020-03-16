Грузия закрыла границы из-за коронавируса

Для всех иностранцев въезд будет запрещен. Пересечь границу смогут только возвращающиеся в страну граждане

Сотрудники Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели (Фото: РИА Новости)

Власти закрывают границы Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Ираклий Чиковани, передает грузинский «Первый канал». Это решение председатель правительства Георгий Гахария принял в связи с распространением коронавируса.

Решение премьера вступает в силу с 18 марта. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие, запрет на въезд для всех остальных введен на две недели.

Как передает телеканал «Рустави 2», координационный совет правительства Грузии также принял ряд других экстренных мер. Так, в стране будут временно закрыты все горнолыжные курорты, временно ограничено обслуживание посетителей во всех барах и ресторанах. Особые рекомендации предназначены для лиц пожилого возраста, которые находятся в зоне особого риска заболевания COVID-19. Всем гражданам старше 70 лет рекомендовано избегать мест массового скопления людей и оставаться в изоляции.

Для контроля исполнения всех этих предписаний и рекомендаций власти Грузии создадут особую структуру.