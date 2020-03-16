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Грузия закрыла границы из-за коронавируса

Для всех иностранцев въезд будет запрещен. Пересечь границу смогут только возвращающиеся в страну граждане
Сотрудники Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели (Фото: РИА Новости)

Власти закрывают границы Грузии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Ираклий Чиковани, передает грузинский «Первый канал». Это решение председатель правительства Георгий Гахария принял в связи с распространением коронавируса.

Решение премьера вступает в силу с 18 марта. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие, запрет на въезд для всех остальных введен на две недели.

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Как передает телеканал «Рустави 2», координационный совет правительства Грузии также принял ряд других экстренных мер. Так, в стране будут временно закрыты все горнолыжные курорты, временно ограничено обслуживание посетителей во всех барах и ресторанах. Особые рекомендации предназначены для лиц пожилого возраста, которые находятся в зоне особого риска заболевания COVID-19. Всем гражданам старше 70 лет рекомендовано избегать мест массового скопления людей и оставаться в изоляции.

Для контроля исполнения всех этих предписаний и рекомендаций власти Грузии создадут особую структуру.

По данным грузинского правительства, сейчас в стране зафиксировано 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 637 человек находятся на карантине. Первый случай заражения был зарегистрирован в конце февраля: заболевание обнаружили у гражданина, вернувшегося из Ирана.

Ранее Тбилиси уже объявил о закрытии границы с Россией с 16 марта. Запрет на въезд не коснется грузовых перевозок.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Грузия, границы, коронавирус
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