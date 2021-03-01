Россияне смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID

Гражданам России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Украины нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти повторное исследование на третий день пребывания в Грузии. Ранее для въезда в страну требовалась вакцинация

Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Власти Грузии с 1 марта разрешили въезд в страну гражданам России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Уходить на самоизоляцию им не нужно, однако на третий день пребывания в Грузии необходимо сделать повторный тест. Попасть в страну можно будет только самолетом, сухопутная граница по-прежнему остается закрытой для туристов. Россиянам придется лететь в Грузию через третьи страны, так как прямое авиасообщение между государствами пока не возобновлено.

Те же правила въезда с 1 марта распространяются на граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Иностранцы могли въезжать в Грузию и ранее. С 1 февраля власти объявили о возобновлении международного авиасообщения, республика разрешила свободно пересекать границу тем, кто сделал прививку любой вакциной от коронавируса — для этого прибывающим нужно было предъявить сертификат о вакцинации. В России этот документ можно получить на портале госуслуг.