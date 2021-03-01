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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне смогут въезжать в Грузию с отрицательным тестом на COVID

Гражданам России, Белоруссии, Азербайджана, Армении и Украины нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус и пройти повторное исследование на третий день пребывания в Грузии. Ранее для въезда в страну требовалась вакцинация
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Власти Грузии с 1 марта разрешили въезд в страну гражданам России с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Уходить на самоизоляцию им не нужно, однако на третий день пребывания в Грузии необходимо сделать повторный тест. Попасть в страну можно будет только самолетом, сухопутная граница по-прежнему остается закрытой для туристов. Россиянам придется лететь в Грузию через третьи страны, так как прямое авиасообщение между государствами пока не возобновлено.

Те же правила въезда с 1 марта распространяются на граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

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Фото:РИА Новости

Иностранцы могли въезжать в Грузию и ранее. С 1 февраля власти объявили о возобновлении международного авиасообщения, республика разрешила свободно пересекать границу тем, кто сделал прививку любой вакциной от коронавируса — для этого прибывающим нужно было предъявить сертификат о вакцинации. В России этот документ можно получить на портале госуслуг.

Грузия полностью закрыла границы в марте, пересечь их могли только возвращающиеся в страну граждане и их близкие. Позднее ограничения были смягчены.

В стране снимается и часть других ограничений, введенных из-за коронавируса. Власти решили открыть государственные и частные детские сады и отменить ограничения на работу кафе и ресторанов. В курортном городе Батуми им разрешат принимать посетителей в помещениях с 1 марта, на территории всей остальной Грузии — с 8 марта.  При этом комендантский час останется в силе — свободное передвижение по-прежнему запрещено в промежутке с 21:00 до 05:00.

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По официальным данным на 26 февраля, с начала пандемии в стране подтверждено 270 137 случаев заражения COVID-19. Из них 264 тыс. полностью выздоровели, 3,4 тыс. скончались.

Россия прервала авиасообщение с Грузией до пандемии коронавируса. Запрет на него был введен в июле 2019 года указом «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Поводом для этого стали прошедшие в Тбилиси протесты, возникшие после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Грузия коронавирус тест COVID-19 въезд авиасообщение
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