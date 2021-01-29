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Пандемия коронавируса ,  
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Грузия откроет границы для иностранцев с условием обязательной вакцинации

Республика смягчает правила въезда: те, кто сделал прививку любой вакциной от коронавируса, смогут пересечь границу свободно, от остальных будут требовать отрицательные тесты. Международное авиасообщение открывается 1 февраля
Фото: Sputnik / РИА Новости
Фото: Sputnik / РИА Новости

С 1 февраля иностранцы смогут свободно и без соблюдения карантина въезжать в Грузию, если у них имеются документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает агентство «Новости Грузия».

«Граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию, предоставив на границе доказательства наличия [инъекций] ковид-вакцины любого типа, то есть сделанных двух полных доз. Количество вакцинированных людей в мире растет, и это наша первая целевая группа», — пояснила Турнава.

Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми, 1 февраля возобновится только авиасообщение.

Из-за пандемии Грузия полностью закрыла границы в марте и прекратила регулярное международное авиасообщение. Позднее ограничения были смягчены. Для всех въезжающих был введен обязательный карантин на срок от восьми до 14 дней и требование сдать тест на коронавирус. Кроме того, для граждан большинства стран для въезда в Грузию требуется спецразрешение. От необходимости его получать освобождены граждане Грузии и члены их семей, а также граждане и постоянные резиденты большинства стран ЕС. Для всех прочих иностранцев, а также фрилансеров, которые хотели бы удаленно работать из этой страны, требуется спецразрешение, несколько тестов на коронавирус (до въезда, по приезде и спустя некоторое время после въезда) и восьмидневный карантин.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В соответствии с новыми правилами, въезд для тех, кто уже получил прививку от коронавируса, будет свободным. Для тех, у кого прививки нет, потребуется обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. На третий день нахождения на территории Грузии иностранцы обязаны будут вновь пройти тестирование.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести признаваемый всеми странами ЕС сертификат о вакцинации от COVID-19, назвав введение такого документа до начала лета крайне важным для стран, экономика которых зависит от туризма. Отвечая на обращение Мицотакиса, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала введение единого для ЕС сертификата о вакцинации медицинской необходимостью.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Георгий Тадтаев
Грузия коронавирус COVID-19 прививки виза
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