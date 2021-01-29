Грузия откроет границы для иностранцев с условием обязательной вакцинации

Республика смягчает правила въезда: те, кто сделал прививку любой вакциной от коронавируса, смогут пересечь границу свободно, от остальных будут требовать отрицательные тесты. Международное авиасообщение открывается 1 февраля

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С 1 февраля иностранцы смогут свободно и без соблюдения карантина въезжать в Грузию, если у них имеются документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает агентство «Новости Грузия».

«Граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию, предоставив на границе доказательства наличия [инъекций] ковид-вакцины любого типа, то есть сделанных двух полных доз. Количество вакцинированных людей в мире растет, и это наша первая целевая группа», — пояснила Турнава.

Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми, 1 февраля возобновится только авиасообщение.

Из-за пандемии Грузия полностью закрыла границы в марте и прекратила регулярное международное авиасообщение. Позднее ограничения были смягчены. Для всех въезжающих был введен обязательный карантин на срок от восьми до 14 дней и требование сдать тест на коронавирус. Кроме того, для граждан большинства стран для въезда в Грузию требуется спецразрешение. От необходимости его получать освобождены граждане Грузии и члены их семей, а также граждане и постоянные резиденты большинства стран ЕС. Для всех прочих иностранцев, а также фрилансеров, которые хотели бы удаленно работать из этой страны, требуется спецразрешение, несколько тестов на коронавирус (до въезда, по приезде и спустя некоторое время после въезда) и восьмидневный карантин.