Грузия открыла сухопутные границы для иностранцев

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Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, как обещал на брифинге 25 мая глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе, передает его слова грузинский «Первый канал».

«Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов», — сказал Гибрадзе. Он подчеркнул, что пересекающие границу будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов и рекомендовал путешественникам оформить страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе выразил опасения по поводу планов открытия сухопутных границ, назвав этот шаг «большим риском», сообщает издание «Новости Грузия». Морские границы республики остаются закрытыми.

Грузия полностью закрыла пересечение границ в марте 2020 года. В начале этого года страна позволила свободно въезжать иностранцам при условии прохождения полной вакцинации любым препаратом. Для этого требуется предъявить сертификат о вакцинации, в России его можно получить через портал госуслуг.