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Грузия открыла сухопутные границы для иностранцев

Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС
Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС

Грузия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с ближайшими соседями, как обещал на брифинге 25 мая глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе, передает его слова грузинский «Первый канал».

«Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов», — сказал Гибрадзе. Он подчеркнул, что пересекающие границу будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов и рекомендовал путешественникам оформить страховку, покрывающую лечение от COVID-19.

Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе выразил опасения по поводу планов открытия сухопутных границ, назвав этот шаг «большим риском», сообщает издание «Новости Грузия». Морские границы республики остаются закрытыми.

Грузия откроет сухопутные границы для иностранцев
Общество
Фото:Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Грузия полностью закрыла пересечение границ в марте 2020 года. В начале этого года страна позволила свободно въезжать иностранцам при условии прохождения полной вакцинации любым препаратом. Для этого требуется предъявить сертификат о вакцинации, в России его можно получить через портал госуслуг.

В марте Грузия разрешила россиянам въезжать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус и повторного теста на третий день пребывания в республике.

Авиасообщение между Россией и Грузией было ограничено летом 2019 года по указу президента Путина после протестов из-за российского депутата, после чего между странами до пандемии оставалось только морское и сухопутное сообщение.

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В Грузии действует комендантский час на передвижение в дневное и ночное время. Он предусматривает ограничение на нахождение на улице людей с 23:00 по 5:00. С прошлой недели ресторанам и кафе разрешено обслуживать посетителей в субботние и воскресные дни, но только на летних верандах. Ранее предприятия общепита могли работать только в будние дни.

За время пандемии в Грузии выявлено 340 330 случаев заражения коронавирусом, 4682 человека скончались.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Грузия пандемия коронавирус границы ограничения
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